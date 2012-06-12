Almodovar bu kez güldürecek

İspanyolların Oscar ödüllü ünlü yönetmeni Pedro Almodovar, "Los Amantes Pasajeros" (Aşık yolcular) adlı yeni filminde, ekonomik krizden bunalan İspanyolları güldürmeyi deneyecek.

Dram ağırlıklı son iki filmi Kırık Kucaklaşmalar (2009) ve İçinde Yaşadığım Deri'den (2011) sonra yeni filmine hazırlanan Pedro Almodovar, bu kez komedi türüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Pedro Almodovar'ın kardeşi ve yapımcısı Agustin Almodovar, bu yaz sonuna doğru çekimlerine başlanması planlanan yeni film için "Sokaktaki insanlar ondan, 1980'li yıllarda olduğu gibi bir komedi yapmasını istiyor. Artık her gün kötü bir haber var ve Pedro da kendine özgü mizah anlayışıyla, bir şekilde bu gerçeği değiştirmek istiyor" dedi.

2013 ilkbaharında vizyona girmesi planlanan "Los Amantes Pasajeros" (Aşık yolcular) filminin konusu hakkında ise şu ipuçları verildi:

"Uçakla okyanus ötesine yolculuk yapan bir grup, karşılaştıkları bir sorundan dolayı ölümün kendilerine çok yakın olduğunu hissederler ve hayatlarındaki bilinmeyen yönlerini birbirlerine anlatmaya başlarlar"