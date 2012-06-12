Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Almodovar bu kez güldürecek

Oscar ödüllü yönetmen Almodovar, yeni filminde, ekonomik krizden bunalan İspanyolları güldürmeyi deneyecek.

Almodovar bu kez güldürecek

Oscar ödüllü yönetmen Almodovar, yeni filminde, ekonomik krizden bunalan İspanyolları güldürmeyi deneyecek.

12 Haziran 2012 Salı 16:35
896 Okunma
Almodovar bu kez güldürecek
MADRİD

İspanyolların Oscar ödüllü ünlü yönetmeni Pedro Almodovar, "Los Amantes Pasajeros" (Aşık yolcular) adlı yeni filminde, ekonomik krizden bunalan İspanyolları güldürmeyi deneyecek.
Dram ağırlıklı son iki filmi Kırık Kucaklaşmalar (2009) ve İçinde Yaşadığım Deri'den (2011) sonra yeni filmine hazırlanan Pedro Almodovar, bu kez komedi türüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
Pedro Almodovar'ın kardeşi ve yapımcısı Agustin Almodovar, bu yaz sonuna doğru çekimlerine başlanması planlanan yeni film için "Sokaktaki insanlar ondan, 1980'li yıllarda olduğu gibi bir komedi yapmasını istiyor. Artık her gün kötü bir haber var ve Pedro da kendine özgü mizah anlayışıyla, bir şekilde bu gerçeği değiştirmek istiyor" dedi. 
2013 ilkbaharında vizyona girmesi planlanan   "Los Amantes Pasajeros" (Aşık yolcular) filminin konusu hakkında ise şu ipuçları verildi:
"Uçakla okyanus ötesine yolculuk yapan bir grup, karşılaştıkları bir sorundan dolayı ölümün kendilerine çok yakın olduğunu hissederler ve hayatlarındaki bilinmeyen yönlerini birbirlerine anlatmaya başlarlar"

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 08:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜLGÖKÇE "OLAY KADIN" 
GÜLGÖKÇE "OLAY KADIN" 
Ünlü Sanatçı Özgün“İnsan kendinin olanı hiçbir zaman kıskanmaz”
Ünlü Sanatçı Özgün“İnsan kendinin olanı hiçbir zaman kıskanmaz”
Burhan Akdağ Evlendi
Burhan Akdağ Evlendi
Gündüz kayak, akşam sahne
Gündüz kayak, akşam sahne
Yalın, yeni aşk şarkısını ilk kez söyledi
Yalın, yeni aşk şarkısını ilk kez söyledi
48 saat stüdyoda çalıştı, ses telleri zarar gördü
48 saat stüdyoda çalıştı, ses telleri zarar gördü
Yeni yaşa romantik kutlama
Yeni yaşa romantik kutlama
DOĞULU KARDEŞLER’DEN BEYAZ GECE
DOĞULU KARDEŞLER’DEN BEYAZ GECE
ÖZGE BİROĞLU ‘KÜF’Ü TAÇLANDIRDI
ÖZGE BİROĞLU ‘KÜF’Ü TAÇLANDIRDI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ