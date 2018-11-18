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‘Ah Bi Gelse’ diyor Ozan Koçer

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

‘Ah Bi Gelse’ diyor Ozan Koçer

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız...

18 Kasım 2018 Pazar 18:29
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‘Ah Bi Gelse’ diyor Ozan Koçer

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Pop şarkıların güçlü yorumcularından Ozan KOÇER sevenlerini bir single çalışması ile tekrar karşılarına çıktı.

Söz müzik Özlem GÜNKAYA ait olan Ah bi Gelse pop şarkısını klip çekti. Klip yönetmeni Kemal BAŞBUĞ yönetmenliğinde Eski bir fabrika da romantik sahneler çekilerek şarkının büyüsü ile farklı anlara şait olundu. Pop slow şarkıcısı koçer  ah bi gelse şarkısının klip hikayesini ozan koçerden dinledik ; ünlü futbolcu shalke şarkıyı sürekli antrenmanlardan önce dinleyerek şarkının herkes tarafından sevileceğinin müjdesini vermişti. Ah bi gelse tüm dıjıtal platformlarda yayılarak tıklanma rekorları kırdığını vurgulayan koçer müzik listelerinde en çok dinlenen şarkılar arasına gireceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan KoçerAh Bi GelseSingle
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