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Acun Ilıcalı, Survivor 2018'e katılacak 3 ismi daha açıkladı

10 Şubat'ta başlaması planlanan Survivor 2018'de Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı ve Hakan Hatipoğlu da yer alacak.

Acun Ilıcalı, Survivor 2018'e katılacak 3 ismi daha açıkladı

10 Şubat'ta başlaması planlanan Survivor 2018'de Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı ve Hakan Hatipoğlu da yer alacak.

24 Kasım 2017 Cuma 18:21
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Acun Ilıcalı, Survivor 2018'e katılacak 3 ismi daha açıkladı

Acun Ilıcalı,  sosyal medya hesabından 'Survivor 2018' yarışmasında 'All Star' kadrosunda yer alacak 3 ismi daha açıkladı. Milli atletler NagihanKaradere, Merve Aydın ve Sema Aydemir, eski şampiyon Turabi Çamkuran ve Survivor 2013'te yer alan Murat Ceylan'ın ardından Survivor 2018'in All Star kadrosuna katılacak üç yarışmacı daha belli oldu. Acun Ilıcalı, instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Survivor2018 All Star kadrosuna 3 isim daha dahil oldu; Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu. Üçüne de başarılar dilerim" notunu yazdı.

Anahtar Kelimeler:
AcunılıcalıSurvivorAllStarşubat2018
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