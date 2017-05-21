Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95147
ALTIN
144.528
DOLAR
3.5880
STERLIN
4.6575
EURO
4.0168
Twitter'da lider GS
Twitter'da lider GS
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı geçti
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı...
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
SON DAKİKA
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
'Mucize bitki'
'Mucize bitki'
Flaş Haber
ACUN ILICALI'NIN AŞKI
Kapat

ACUN ILICALI'NIN AŞKI

Var Mısın Yok Musun? yarışmasına katılmış ve 69 Bin TL ödül kazanarak ayrılmıştı. Subaşı, yarışamadan sonra Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurdu.

ACUN ILICALI'NIN AŞKI

Var Mısın Yok Musun? yarışmasına katılmış ve 69 Bin TL ödül kazanarak ayrılmıştı. Subaşı, yarışamadan sonra Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurdu.

21 Mayıs 2017 Pazar 00:41
276 Okunma
ACUN ILICALI'NIN AŞKI

Şöhret merdivenlerini 2008 yılında katılmış olduğu Miss Turkey yarışmasıyla tırmanmaya başladı Henüz 16 yaşında katılmış olduğu yarışma, onun hayatına yön çizmesinde önemli bir rol oynadı Ünlü tasarımcıların moda defilelerinde boy gösterdi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı okudu Bu tarihten sonra Acun Ilıcalı ile yakınlaşan Subaşı, "Yok Böyle Dans" isimli yarışmada kostüm tasarımcısı olarak çalışmaya başladı Subaşı daha sonra Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. İkili magazin gündeminden düşmedi MAGAZİN BASINININ İDDİASINA GÖRE, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ünlü televizyoncudan bir de Melisa adında kızı bulunuyor Acun Ilıcalı ile ne zaman evleneceği merak edilen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor...AJANSLAR

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.05.2017 00:55
Anahtar Kelimeler:
BÜYÜK AŞKŞeyma SubaşıAcun ılıcalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dijital Dünya Bu Yıl 5. Kez En’lerini Seçti!
Dijital Dünya Bu Yıl 5. Kez En’lerini Seçti!
Karıkoca günlüğünde buluştular
Karıkoca günlüğünde buluştular
Irmak “İyi Hisset"ti
Irmak “İyi Hisset"ti
YENİ NESİL ERKEK OYUNCULAR (6)
YENİ NESİL ERKEK OYUNCULAR (6)
Güzel Popçu Nil Çaçan Başarısını dostlarıyla kutladı
Güzel Popçu Nil Çaçan Başarısını dostlarıyla kutladı
13 yıla 3 albüm
13 yıla 3 albüm

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ