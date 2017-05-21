ACUN ILICALI'NIN AŞKI

Şöhret merdivenlerini 2008 yılında katılmış olduğu Miss Turkey yarışmasıyla tırmanmaya başladı Henüz 16 yaşında katılmış olduğu yarışma, onun hayatına yön çizmesinde önemli bir rol oynadı Ünlü tasarımcıların moda defilelerinde boy gösterdi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı okudu Bu tarihten sonra Acun Ilıcalı ile yakınlaşan Subaşı, "Yok Böyle Dans" isimli yarışmada kostüm tasarımcısı olarak çalışmaya başladı Subaşı daha sonra Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. İkili magazin gündeminden düşmedi MAGAZİN BASINININ İDDİASINA GÖRE, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı'nın ünlü televizyoncudan bir de Melisa adında kızı bulunuyor Acun Ilıcalı ile ne zaman evleneceği merak edilen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor...AJANSLAR