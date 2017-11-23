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Acun Ilıcalı'dan Barış Arduç'a destek

Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun rol aldığı Mutluluk Zamanı filmi gişede aradığı başarıyı yakalayamadı. İkiliye destek TV8'in patronu Acun Ilıcalı'dan geldi

Acun Ilıcalı'dan Barış Arduç'a destek

Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun rol aldığı Mutluluk Zamanı filmi gişede aradığı başarıyı yakalayamadı. İkiliye destek TV8'in patronu Acun Ilıcalı'dan geldi

23 Kasım 2017 Perşembe 13:25
19 Okunma
Acun Ilıcalı'dan Barış Arduç'a destek

Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı, önceki akşam Bebek Baylan'da Mutluluk Zamanı filminin yapımcısı Muzaffer Yıldırım ve başrol oyuncusu Barış Arduç ile bir araya geldi. Gişede istediği başarıyı yakalamayan 'Mutluluk Zamanı' filminin TV8'de yayınlanması için haklarını satın alan Acun Ilıcalı, ikiliye moral verdi. Çıkışta soruları yanıtlayan Barış Arduç, "Beklentiler daha yüksek olduğu için insanlar bu şekilde yorum yapabilir. Hayatın içinde her şey var. Her şey istediğimiz gibi olmaz. İzleyen bütün arkadaşlarımız beğendiklerini söylüyor. Bizim için de önemli olan bu" dedi.

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