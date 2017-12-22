5 yıllık evlilik tek celsede bitti

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada taraflar avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. İki gün önce açılan boşanma davasında erken saatlerde adliyeye gelen Cansel Elçin ve Pınar Apaydın, mahkemede boşanma konusunda anlaştıklarını belirterek boşanmalarına karar verilmesini istedi. Tarafların talebi üzerine mahkeme Cansel Elçin ile Pınar Apaydın’ın boşanmasına karar verd

Cansel Elçin ile Pınar Apaydın, 4 Temmuz 2012’de Tarabya Fransız Bahçesi adlı mekanda nikah masasına oturmuştu. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinde tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmak istedikleri belirtilmişti.

Eşyalar konusunda anlaştıkları ve herkesin tarafların eşyaları paylaştığı anlatılan dava dilekçesinde, “Karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka ya da maddi ve manevi tazminat talepleri yoktur. İleriye dönük haklarından vazgeçmişlerdir. Evlilik kurulduğu zamandan beri taraflar arasında şiddetli geçimsizlik vardır. Bu sebeple fiilen biten evliliğin hukukun de sonlandırılmasını talep ediyoruz” denildi. (Kelebek)