Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104
İstanbul'da kar başladı...
İstanbul'da kar başladı...
Bin 554 gün sonra...
Bin 554 gün sonra...
Duru Kurt ile PAPARAZZİ’deyiz
Duru Kurt ile PAPARAZZİ’deyiz
Türk tarımında devrim
Türk tarımında devrim
Süper Lig 17. hafta programı
Süper Lig 17. hafta programı

5 yıllık evlilik tek celsede bitti

Oyuncu Cansel Elçin ile 5 yıllık eşi Pınar Apaydın tek celsede boşandı. İki gün önce açılan davadan mahkeme çiftin “anlaşmalı” olarak boşanmasına karar verdi.

5 yıllık evlilik tek celsede bitti

Oyuncu Cansel Elçin ile 5 yıllık eşi Pınar Apaydın tek celsede boşandı. İki gün önce açılan davadan mahkeme çiftin “anlaşmalı” olarak boşanmasına karar verdi.

22 Aralık 2017 Cuma 23:26
107 Okunma
5 yıllık evlilik tek celsede bitti
banner84

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada taraflar avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. İki gün önce açılan boşanma davasında erken saatlerde adliyeye gelen  Cansel Elçin ve Pınar Apaydın, mahkemede boşanma konusunda anlaştıklarını belirterek boşanmalarına karar verilmesini istedi. Tarafların talebi üzerine mahkeme Cansel Elçin ile Pınar Apaydın’ın boşanmasına karar verd

Cansel Elçin ile Pınar Apaydın, 4 Temmuz 2012’de Tarabya Fransız Bahçesi adlı mekanda nikah masasına oturmuştu. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinde tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmak istedikleri belirtilmişti.

Eşyalar konusunda anlaştıkları ve herkesin tarafların eşyaları paylaştığı anlatılan dava dilekçesinde, “Karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka ya da maddi ve manevi tazminat talepleri yoktur. İleriye dönük haklarından vazgeçmişlerdir. Evlilik kurulduğu zamandan beri taraflar arasında şiddetli geçimsizlik vardır. Bu sebeple fiilen biten evliliğin hukukun de sonlandırılmasını talep ediyoruz” denildi. (Kelebek)

Anahtar Kelimeler:
OyuncuCanselelçinBoşanmaMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurtseven Kardeşler'in acı günü
Yurtseven Kardeşler'in acı günü
Fi Çi Pi, bu sezon bitiyor
Fi Çi Pi, bu sezon bitiyor
Acun'un 9 milyon euro'luk yeni oyuncağı
Acun'un 9 milyon euro'luk yeni oyuncağı
Kaleci Volkan Babacan, nişanlandı
Kaleci Volkan Babacan, nişanlandı
Manuş Baba'ya dava açıldı
Manuş Baba'ya dava açıldı
OZAN KOÇER YILBAŞI PROGRAMI İLE TEK GEÇİYOR !!!
OZAN KOÇER YILBAŞI PROGRAMI İLE TEK GEÇİYOR !!!
Hakan Altun hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun hastaneye kaldırıldı
Nuray Hafiftaş'tan haber var!
Nuray Hafiftaş'tan haber var!
Survivor Sema dalgınlığının kurbanı oldu
Survivor Sema dalgınlığının kurbanı oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ