2018’de yepyeni bir şarkı ile dillere düşeceğim

RÖPORTAJ / ÖZCAN BEYLAN

Son olarak Çallı Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan sözü ve müziği kendisine ait olan ”AKLIMA GÜLÜŞÜN GELİR” isimli tekli çalışması ile hızlı bir çıkış yakalayan Koray BEYOĞLU ile röportaj yaptık.

Koray BEYOĞLU, müzikal başarısından, hayatta ki önceliklerine kadar bir çok konuda samimi açıklamalar yaptı…

Müziğe ne zaman kaç yaşında başladın?

Üniversite yıllarında arkadaş ortamında tanıştım gitar ve müzikle 18 yaşlarında sanırım yani aslında oldukça geç.

Müzikal olarak tarzın nedir? Yani pop müziğe mi arabeske mi daha yakınsın?

Ne pop ne de arabesk, daha çok arabesk rock diye tanımlıyorum kendimce. Yani rock soundları altında arabesk diyelim!! Bass bariton bir gırtlağa sahibim dolayasıyla yelpaze geniş.

Klibin yayına girdiği an neler hissettin?

Çok heyecanlıydım tarifsiz !! Benim şarkımda ben yazıp bestelemiştim, bunun haklı gururu vardı üzerinde.

Hayatta 1 şansın olsa bunu nasıl kullanırdın?

Cem Karaca ile düet yapardım.

Paranı en çok nelere harcarsın?

Uçak biletleri, oteller, araba benzini.

Soru soracağım bu sorulara sadece evet ya da hayır cevabını rica ediyorum?

HIRSLI MISIN ? Evet

DİSİPLİNLİ MİSİN ? Evet

DÜZENLİ MİSİN ? Hayır

PLANLI MISIN ? Hayır

Hobilerin ve fobilerin, en sevdiğin ren nedir ve yemek yapar mısın?

Hobilerim; motosiklet kullanmak vazgeçilmezimdir. Birde bilmediğim tanımadığım ülkelere tatile gitmek beni çok cezbeder. Fobiler; dişçiden korkuyorum.

Siyah ve tonları benim rengimdir. Yemek yapmayı hiç beceremem yumurta bile kıramam.

Sevgilin var mı? Varsa nasıl gidiyor peki?

Yok, gönül işlerine zamanım olmuyor ama hayat ne getirir bilinmez.

Kadınlarda hoşlanmadığın ne var, sence bir kadın nasıl bir tarzda olmalı?

Seksi silah olarak kullanmalarından hoşlanmıyorum. Bir de toplumun koyduğu saçma sapan kurallara göre yaşamaya çalışmaları çok yersiz. Özgüven sahibi olmalı ve aynı zamanda kültürlü her ortamda kendini taşıyabilmeli. Giyim konusunda önemli olan fazla iddialı tercihleri olmasın bu kadarı şahsen bana yeter.

Soru sinirli misin? Kendine hakim olamadığın konular var mı?

Sebebine ve ortamına göre değişir bu durum. Saygısız insanlara tahammülüm yoktur . En çok da konser sırasında müzikal yada teknik arızalar beni çok kızdırıyor böyle durumlarda ciddi ciddi şafak atıyor bende!

Son zamanlarda yeni çıkış yapan genç yıldızlardan beğendiğin isim kim?

Can Gox

Bizleri takip eden, bu işe yeni başlayan, başlayacak arkadaşlarımıza tavsiyelerin neler?

Kendileri olmaktan asla vazgeçmesinler , disiplin ve azim bu işin anahtarıdır. Şartlar ne kadar zor yada imkansız gibi görünse de hedeflerinden asla ödün vermesinler. Ve her şeyden önce EĞİTİM EĞİTİM EĞİTİM!

Yakın zamanlarda proje var mı? Varsa biraz tüyolar alalım...

Evet var . Bildiğiniz gibi sözü müziği bana ait olan “Aklıma gülüşün gelir” isimli şarkıyı 4 ay önce piyasaya sürdük. Tarz biraz sıra dışı olsa da beklenmedik hızlı bir çıkış yakaladık. 2018’de yurt içi ve yurt dışı konserlere tam gaz devam edilecek ve en geç 2018 yazında yine sözü müziği bana ait olan “Gücenmedim” isimli yepyeni bir şarkı ile dillere düşmeyi planlıyoruz.

Mesaj:

Son olarak Müzikonair platformuna ve hayranlarına mesajını alalım.

Buradan özellikle her daim desteğini üzerimden eksik etmeyen MüzikOnair ailesine teşekkür ederim. Dürüst, tarafsız, çıkarsız yayın yapıp müzik severleri doğru yönlendiriyorsunuz. Çok kısa bir dönem için de sosyal medyada ve müzik piyasasında beklemediğim bir noktaya ulaşım. Şunu herkes bilmelidir ki hiçbir şey tesadüfen oluşmuyor, tamamen azmin, hırsın ve çok çalışmamın meyveleridir bunlar. Bu yolda bana destek olan tüm dinleyen ve sevenlerime yürek dolusu teşekkürlerimi yolluyorum. Bugün, yarın ve gelecekte onların desteğine her daim ihtiyacım olacaktır. Lütfen desteklerinize ve beni takibe devam edin, devam edin ki sizlere çok daha güzel projeler sunabileyim.

Ben hepinizi çok seviyorum.