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2018 yazının şarkısı

2018 yazının şarkısı : Ozan Doğulu feat. Hera “Öle Öle”

2018 yazının şarkısı

2018 yazının şarkısı : Ozan Doğulu feat. Hera “Öle Öle”

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:36
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2018 yazının şarkısı

Ozan Doğulu, yaz aylarına damga vuracak bir single hazırladı. Ünlü müzik adamının yeni keşfi Hera’yla beraber imza attığı “Öle Öle” adlı çalışmaya ses getirecek bir de klip çekildi. “Öle Öle”, 20 Nisan Cuma günü DGL Music etiketiyle yayınlanacak.
 
Müzik dünyasının usta isimlerinden Ozan Doğulu, yeni keşfi Hera’yla birlikte hazırladığı yeni single’ıyla yaz aylarına damga vurmaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Hera’ya, düzenlemesi ise Doğulu’ya ait “Öle Öle” adlı çalışma, 20 Nisan Cuma günü Doğulu’nun sahibi olduğu DGL Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

50 YILLIK KUYRUKLU PİYANO ALEV ALEV YANDI

“Öle Öle”ye çok ses getirecek bir de klip çekildi. Yönetmen koltuğunda Murat Joker’in oturduğu klibin çekimlerinde Doğulu Müzik Okulları’nın deposunda duran 50 yıllık kuyruklu piyano yakıldı. Piyano, çekimlerin yapıldığı ormanlık alana vinç yardımıyla taşındı. Doğaya zarar verilmemesi için söz konusu çekimlerde özel yangın eğitimli ekiplerle çalışıldı.

BU YAZIN YILDIZI HERA OLACAK

Bugüne dek müzik dünyasına çok sayıda genç yetenek kazandıran Ozan Doğulu’nun yeni keşfi Hera (Hera Aslan), aslında spor tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim. Uzun süre pek çok spor kanalında spikerlik yapan şarkıcının en büyük hobisi futbol oynamak. Küçük yaşta bale ve piyano eğitimi alan Hera, sesinin güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Haber: Dilek Köroğlu

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Anahtar Kelimeler:
Ozan DoğuluÖle Öle
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