2018. KRİSTAL ÇINAR TİYATRO ONUR ÖDÜLÜ 40 YILLIK TİYATROCU NAMİ ESATGİL’E GİTTİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bilecik Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 12.'si de uluslararası platformda gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali ile tiyatronun kapıları bütün dünyaya tekrar açıldı. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın özel gayretleri ile 12 yıldır gerçekleştirilip geleneksel hale gelen tiyatro festivali, bu yıl daha görkemli ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Gala gecesine, Vali Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can, aralarında Murat Parasayar, İpek Tanrıyar, Nami Esatgil’in bulunduğu çok sayıda oyuncu ve vatandaşlar katıldı. Gecede onur ödülü alan oyuncu ve yönetmen Nami Esatgil de meslek hayatının 40’ıncı yılında böyle bir ödüle layık görülmekten çok gururlandığını vurgulayarak, “1979 yılında çocuk oyuncu olarak başladım. Bütün Türkiye’yi geziyorum ama bunların içinde benim için Bilecik’in yeri çok farklı. Bilecik’te festival yapılıyor, biletler parayla satılıyor ama yer yok. Bunu biz hiç bir yerde görmedik, keşke tüm iller böyle olsa.” dedi.

Yıllardır Olgun Portakal oyunu ile Nami Esatgilin tiyatrosunda başrol oynayan Murat Parasayar ve İpek Tanrıyar bu mutlu gününde Nami Esatgil’in yanında oldular. Murat Parasayar ‘’Biz artık bir aileyiz, birimizin başarısı hepimizin başarısıdır. ödül alacak olan Nami arkadaşımıza destek olmak ve onun sevincini paylaşmak üzere buradayız’’ derken, ekranlardan yakınen tanıdığımız güzel oyuncu İpek Tanrıyar’da ‘’Daha önceden de geldiğim bu şehirde hem oyun oynamak hemde ödül alacak olan Nami arkadaşımıza destek olmaktan dolayı çok mutluyum’’ dedi. Bilecik çevresinde kültür ve sanat hayatına renk katan ve bu yıl 12’cisi uluslararası boyutta gerçekleştirilen tiyatro festivali, yine birbirinden usta ve renkli oyuncu ile birbirinden farklı ve güzel oyunla tiyatroseverlerin beğenisine sunuluyor.

Bilecik Belediyesi tarafından her yıl verilen ve tiyatroyla özdeşleşen ''Kristal Çınar Onur Ödülleri'' ile kültür ve sanat hayatına kök salan Bilecik Ulusal Tiyatro Festivali kapsamında, 2004 yılından bu güne kadar, Sadri Alışık Tiyatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosu, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu, Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu, Asuman Dabak Tiyatrosu, Bursa Devlet Tiyatrosu, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Abdullah Şahin Tiyatrosu, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu, Hadi Çaman Tiyatrosu, Kent Tiyatrosu gibi tiyatroda dev kadrolarda yer alan yüzü aşkın oyuncuyu tiyatroseverler ile buluştuğu gibi bu yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirilen festival kapsamında yeni oyun ve tiyatro ekipleri Bilecik'te ağırlanacak.