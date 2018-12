2018 Best Model tacını Fas ve İtalya kazandı

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Organizatör Erkan Özarman’ın 31 yıldır düzenlediği ve bir dünya markası haline gelen Best Model Of The Word 2018 (Dünyanın En İyi Modeli) yarışması İstanbul’da büyük bir kalabalığın katıldığı gecede sahiplerini buldu.

Bu yıl 31. kez düzenlenen Best Model Of The Word yarışması finali İstanbul Yenibosna da bulunan Pulman Hotel ‘de gerçekleşti. Yarışmanın finalinde kızlarda Faslı güzel Iman Casablanca ve erkeklerde İtalya’yı temsil eden Marco Sarra birincilik tacını kazanan şanslı yarışmacılar oldu. Sunuculuğunu Ece Gürsel ve Robert Bams’ın yaptığı gecenin jurisinde Yıldırım Mayruk, Gönül Yazar, Uğurkan Erez, Faruk Saraç, Nil Burak, Erol Albayrak, Emel Yıldırım dikkat çeken isimler oldu. Bayanlarda Türkiye’yi temsil eden Türkan Sultan ikincilik tacına sahip olurken, erkeklerde ülkemizi temsil eden Ulaş Özgür Aslan’da üçüncülük ödülüne denk gelen ünvanı kazandı. 2017 Best Model Of The Word güzelimiz Aslıhan Karalar gecenin en cok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Sonuçların açıklanması yaklaşık gece 02:00 sıralarına kadar süren final de, 80 lerin hit isimlerinden Nil burak ve Ege ikişer şarkıyla sahne aldılar. Yarışmacılar podyuma modacı; Yıldırım Mayruk, Faruk Saraç, Alisse Nuera, by Alper Aslanoğlu ve Mondo ‘nun koleksiyonlar ile yürürken, İtalyan tenor Eden Lorenna seslendirdiği eserlerle geceye renk kattı.

Best Model Of The Word 2018 kazananları ve dereceleri

1. Best Model Of The World

Iman Casablanca / Fas

Marco Sarra / İtalya

2. First Runner-up

Türkan Sultan / Türkiye

Shakir Ahmedzade / Azerbaycan

3. Second Runner-up

Anjali Vinodya / Sri Lanka

Ulaş Özgür Aslan / Türkiye

4. Best Photomodel

Suzy Pemmus / Belçika

Irving Ivan Martinez Ramirez / Meksika

5. Best Grace

Jamilia Golubavic / Azerbaycan

Best Gentlemen

Florent Ceriez / Belçika

6. Best Catwalk

Yanita Schmidt / Ukrayna

Aaron Davis / Filipinler

7. Best Promising

Tatina Matusevich / Beyaz Rusya

Gianni Goovaerts / Hollanda