20 yıldır müzikle iç içe olan 13 yıldır profesyonel anlamda müzik yapan 13 yıla 3 albüm sığdıran aslen Sivaslı Karahan Özer son albümünü bırak yürekte kalsın müzikal çalışmasını Dida Müzik etiketiyle sevenlerine sundu albüme iki kılip çeken ve bu albüme 2 tane daha klip çekeceğini belirten Özer, yeni sezonda da müzikal bir kanalda sevenlerinin karşısında olacak tamamı halk müziğine dayalı başarılı bir albüme imza atan Özer sevenlerinin ve genel anlamda dinleyicilerin ilgisinden memnun olduğunu belirtti.

Haber: Zafer Toprak