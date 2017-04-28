Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94472
ALTIN
145.053
DOLAR
3.5614
STERLIN
4.6095
EURO
3.8766
Futbolcular değişimi yakaladı
Futbolcular değişimi yakaladı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına ilk dalışını yaptı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına...
SMA hastası minik Ömer tedavi için yardım bekliyor
SMA hastası minik Ömer tedavi...
'Türkiye'ye tutkuyla bağlandım'
'Türkiye'ye tutkuyla bağlandım'
'Şenol Güneş yüzde 100 takımda kalacak'
'Şenol Güneş yüzde 100 takımda...

13 yıla 3 albüm

13 yıla 3 albüm

28 Nisan 2017 Cuma 09:45
30 Okunma
13 yıla 3 albüm

20 yıldır müzikle iç içe olan 13 yıldır profesyonel anlamda müzik yapan 13 yıla 3 albüm sığdıran aslen Sivaslı Karahan Özer son albümünü bırak yürekte kalsın müzikal çalışmasını Dida Müzik etiketiyle sevenlerine sundu albüme iki kılip çeken ve bu albüme 2 tane daha klip çekeceğini belirten Özer, yeni sezonda da müzikal bir kanalda sevenlerinin karşısında olacak tamamı halk müziğine dayalı başarılı bir albüme imza atan Özer sevenlerinin ve genel anlamda dinleyicilerin ilgisinden memnun olduğunu belirtti.

Haber: Zafer Toprak

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 28.04.2017 09:48
Anahtar Kelimeler:
Dida MüzikSivaslı Karahan Özer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk Müziğine Adanmış Genç bir Yürek
Halk Müziğine Adanmış Genç bir Yürek
Yaza Düğün Var!
Yaza Düğün Var!
Bu karar Emre'yi şok etti
Bu karar Emre'yi şok etti
Yeniden bir araya geliyorlar
Yeniden bir araya geliyorlar
Orhan Ölmez hayranlarıyla klip çekti
Orhan Ölmez hayranlarıyla klip çekti
Hande Ataizi şemsiyesini açtı
Hande Ataizi şemsiyesini açtı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ