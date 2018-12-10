MACRON DAYANABİLECEK Mİ?

MACRON PES EDECEK Mİ?
Paris sokaklarında izlemekte olduğumuz gösteri aslında, Trump-Macron savaşı değil, perde arkasında Pentagon ile Rothschild Ailesi savaşıyor. Biri silah yönünden, diğeri para yönünden çok güçlü.
‘Sarı yelekliler’, ara sıra, “Paris İklim Anlaşması’na uyalım!” sloganları da atıyorlar, ama bu sloganlar, asıl amacı kamufle etmeye yönelik dolgu malzemeleri.. Avrupa Ordusu’nu kurulmasını engelleyebilmek için İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden koparan Pentagon, Merkel’i de siyaset sahnesinin dışına savurdu.
Avrupa Ordusu’nu hayata geçirmeyi hedefleyen Macron Pentagon’un baskılarına dayanabilecek mi?
Macron’un arkasındaki gücün test edildiği, dünya barışı açısından son derece tehlikeli bir ‘sarı yelekliler’ gösterisi izlemekteyiz.
Özetle, dünyamızı aydınlık günler beklemiyor.
Fransa’da olaylar durulmuyor; Paris sokaklarından sonra varoşları da alevler sardı. Sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle Fransa’da hayat durdu. Paris sokaklarını Cehennem’e çeviren, ülkeyi kaosa sürükleyen protesto hareketlerini kurgulayan toplum mühendisleri, insanlara canını kaybetme tehlikesi yaratan bu tür eylemlerin Batı ülkelerinde daha etkili olduğunu biliyorlar; denemişler ve başarılı sonuçlar almışlar. Belli bir yaşam standardına kavuşmuş toplumlarda insanların protesto eylemlerine destek vermelerinin nedeni de, bu tür eylemlerin biran önce hedeflenen sonucu almasını sağlamak.. Aşiret düzeniyle yönetilen Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde, pekçok insanın hayatını kaybettiği bu eylemler Batı’daki kadar ses getirmiyor.
Fransa’nın başkenti Paris’te sokağa inen ve Cumhurbaşkanı Macron’un yaşadığı Elysee Sarayı’na yürümek isteyen binlerce ‘sarı yelekli’, Camp-Elysee Caddesi’nde polis tarafından biber gazıyla durduruldu. Başkent Paris’te hayat durdu, işyerleri yağmalanma korkusuyla açılmadı. Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı.. Eylemler kent merkezinden varoşlara yayılmaya başladı.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ülke çapında gösterilere katılan ‘sarı yelekli’ sayısının enaz 125 bin kişi olduğunu açıkladı. Ülke çapında 90 bin, yalnızca Paris’te 8 bin polis gösterileri engellemeye çalışıyor. ‘Sarı yelekliler’ akaryakıt zamları nedeniyle sokağa dökülmüşlerdi, ama gösteriye katılanların yüzde 90’ının arabası yoktu. Bu gerçek medyada dillendirilince, sloganlar değişti ve herkesi memnun edecek şekilde çeşitlendi..
MACRON’DAN KİLER NE İSTİYOR?
Peki, Fransa neden karıştı; Macron’dan kim ne istiyor?
Bu soruya doğru bir yanıt verebilmek için, I. Dünya Savaşı’ndan, hatta Kırım Savaşı’ndan bu yana Karadeniz’in kuzeyinde, Kafkaslarda, Ortadoğu’da yaşananları hatırlamak gerekiyor. Böyle bir irdeleme de bir köşe yazısının boyutlarını çok aşar. 2005’den başlayarak şu sorulara yanıt arayalım:
2005’te, Jack Chirac döneminde, Lübnan Başbakanı “Refik Hariri Neden Öldürüldü?”
Fransa 2009’da NATO’ya neden ve nasıl döndü?
2014’de, Cumhurbaşkanı Hollande döneminde Fransız petrol devi TOTAL’in CEO’su Moskova/Minikova Havaalanında meydana gelen kazada nasıl hayatını kaybetti?
verdiği maddi destekle Sarkozy’yi cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşıyan Libya Lideri Kaddafi’nin ülkesini Fransız savaş uçakları neden bombaladı?
Fransız istihbaratının Bingazi’deki ABD Büyükelçiği’nin basılmasında ve büyükelçnin öldürülmesinde rolü var mıydı?
Bir banka memuru olan Macron, kimler tarafından Fransa Cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşındı; Macron’da ne yapması isteniyor?
Bunların özeti olan can alıcı soru da şu: Pentagon Macron’u neden devirmeye çalışıyor?
TRUMP DİYOR Kİ…
Bu can alıcı sorunun yanıtını da Trump’ın Paris’teki gösteriler nedeniyle attığı tweette buluyoruz:
“I. ve II. Dünya Savaşı’nda Avrupa Ordusu fikri çalışmadı. Ancak Amerika sizin için oradaydı ve her zaman orada olacak. Sizden yalnızca NATO için üzerinize düşen payı vermenizi istiyoruz. ABD, Avrupa’yı korumak için, çok daha büyük olan bütçesinin yüzde 4.3’ünü ayırırken, Almanya yüzde 1’ini ödüyor. ADALET!”
Trump, göreve geldiği günden beri, NATO ülkelerinin gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2’sini NATO’ya ayırmalarını istiyor.
Macron ise, “Para vermeyi göze alırsam, neden kendi ordumu kurmayayım?” diyor. Avrupa Ordusu II. Dünya Savaşı’nda da gündemdeydi, ama 2003 yılından beri ciddi olarak konuşulmaya başlanmıştı. Başkan Obama’nın son dönemlerinde ABD Savunma Bakanlığı ile arası bozulan Rothschild Ailesi, ABD’den bağımsız bir silahlı güç oluşturma arayışına girmiş, bunun için de Macron ve Merkel ortaklığını hedeflemişti. Pentagon Trump’ı ABD’nin başkanlık koltuğuna taşırken, Rothschild Ailesi de eski bir banka memuru olan Macron’u Fransa’nın cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşımıştı.
Gelinen notada Rothschild Ailesi kendi yörüngesinde haraket edecek nükleer gücü de olan bir Avrupa Ordusu oluşturmaya çalışırken, Pentagon da DuPont’lara verdiği destekle, kendi yörüngesinden çıkmayacak bir finansal güç oluşturmaya çalışıyor. Paris sokaklarını Cehennem’e çeviren ‘sarı yelekliler’ eylemlerinin arkasında bu savaş var. Hedef, küresel egemenlik..
TAHRAN’DA NELER KONUŞULDU?
Konu Tahran’da da konuşuldu, tartışıldı. “Terörizmle Mücadele” başlığı altında bölge ülkeleri meclis başkanlarını biraraya getiren toplantıya ev sahipliği yapan İran’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını “Ekonomik terörizm” olarak niteliyor. Rusya Meclisi Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, “ABD diğer egemen devletlerin faaliyetlerine doğrudan müdahale edebilmek için, terörist grupları baskı aracı olarak kullandığını, meşru yönetimleri bypass ettiğini” savunuyor.
Toplantıya katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım da, yaptığı konuşmada, “Ne yazık ki, müttefikimiz bildiğimiz bir ülke, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD/YPG ile işbirliği yaparak DEAŞ’ı ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atmıştır. (…) Bir terör örgütüyle mücadele etmek için bir başka terör örgütünü kullanmak akla ziyan bir iştir” diyordu.
BREXİT’TEN SONRA FREXİT
Fransa sokaklarında terör esiyor, ama burada terör örgütleri değil, göstericilerle polis çatışıyor. Sonuçta Paris sokakları alev alev, hayat durmuş durumda ve ‘sarı yelekliler’ ellerinde “FREXİT” pankartlarıyla Macronu istifaya davet ediyorlar. Gösterileri organize edenlerin asıl amacı belli oldu: “FREXİT”. Yani Avrupa Ordusu’na elveda!
İngiltere, geçtiğimiz yıl yapılan referandum öncesinde yaşlı seçmene uygulan yoğun algı operasyonları soncunda Avrupa Birliği’nden (AB) koparılmış, sandıktan “BREXİT” kararı çıkmıştı.
AB’nin çekirdek ülkelerinden Almanya Şansölyesi Merkel de Avrupa Ordusu’nun kurulması için çalışıyordu. Kendisine bu fikirden vazgeçmesi konusunda yapılan uyarıları kulak arkası ediyordu, ama Bounes Aires’te yapılan G-20 zirvesine giderken uçağının arıza yapmasını ciddiye almak zorunda kaldı. Hıristiyan Demokrat Parti’nin yeni lideri artık Merkel değil, Annegret Kramp-Karrenbauer! O da kalıcı değil, yerine kimin geleceği belli.
Bu baskılar karşısında Macron, Avrupa Ordusu fikrini savunmaya devam edebilecek mi? Paris sokaklarında izlemekte olduğumuz gösteri aslında, Trump-Macron savaşı değil, perde arkasında Pentagon ile Rothschild Ailesi savaşıyor. Biri silah yönünden, diğeri para yönünden çok güçlü.
‘Sarı yelekliler’, ara sıra, “Paris İklim Anlaşması’na uyalım!” sloganları da atıyorlar, ama bu sloganlar, asıl amacı kamufle etmeye yönelik dolgu malzemeleri.. Avrupa Ordusu’nu kurulmasını engelleyebilmek için İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden koparan Pentagon, Merkel’i de siyaset sahnesinin dışına savurdu.
Avrupa Ordusu’nu hayata geçirmeyi hedefleyen Macron Pentagon’un baskılarına dayanabilecek mi?
Macron’un arkasındaki gücün test edildiği, dünya barışı açısından son derece tehlikeli bir ‘sarı yelekliler’ gösterisi izlemekteyiz.
Özetle, dünyamızı aydınlık günler beklemiyor.