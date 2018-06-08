Ziyaretçilerini ilkokul yıllarına götüren sergi

Karaman'da, eğitim üzerine araştırmalar yapan turizmci Ali Yağcı tarafından, "İlkokullar İçin Yardımcı Ders Afişleri" sergisi açıldı.

Tarihi Çeşmeli Kilise Salonu'nda açılan sergide, 1940 yılından bugüne okullarda kullanılan, tamamen el işi 150 afiş sergileniyor.

Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim fakültesinden mezun olduğunu, ancak çeşitli nedenlerle öğretmenlik yapamadığını söyledi.

Hollanda'da turizm sektöründe çalışırken, bir yandan da Türk eğitim sistemi üzerine araştırmalar yaptığını anlatan Yağcı, "Öğretmenlik mesleği hep içimde bir ukde olarak kaldı. Eğitim üzerine araştırmalar yaparken gördüm ki ülkemizde hiç ilköğretim müzesi yok. Bunun için çalışmalara başladım. Osmanlı'nın son döneminden bugüne, eğitimde kullanılan materyalleri toplamaya başladım." diye konuştu.

Yağcı, topladığı malzemeler arasında, eskiden sınıflarda kara tahtaların yanında asılı afişlerin de olduğunu belirterek, "Bunlardan 150 tanesini seçtim. Bir Karamanlı sanayicimizin desteğiyle bu sergiyi açtım. Sergiyi gezenler ilkokul yıllarına gittiklerini söylüyor. Emekli öğretmenlerimiz çok duygulanıyor." dedi.

Bir müze açmanın çok zor olduğunu vurgulayan Yağcı, "Bu benim gücümü aşar. İnşallah bu sergi, ilköğretim müzesinin başlangıç çalışması olur. Vatandaşlarımızdan evlerinde, depolarda duran eğitimle ilgili materyalleri bize getirmesini rica ediyorum. Bu bir okul önlüğü olabilir, tahta silgisi olabilir, eski bir ders kitabı olabilir." ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen emekli öğretmen Gülşen Kayserilioğlu da 35 sene öğretmenlik yaptığını anlatarak, "Sergiyi gezerken çok duygulandım. Bizim zamanımızda bilgisayar, internet yoktu. Tek görselimiz bu afişlerdi. Bazılarını kendimiz hazırlardık. Bunları görünce eski günlerime döndüm." şeklinde konuştu.