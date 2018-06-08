Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95997
ALTIN
187.658
DOLAR
4.4907
STERLİN
6.0088
EURO
5.2753
"Gençlerimize iş bulacağım"
THY'den doluluk rekoru
THY'den doluluk rekoru
Robot için ilham verdi
Robot için ilham verdi
Yaşları küçük kalpleri büyük
Yaşları küçük kalpleri büyük
DİLEK EJDER İLE “BU SENİN SAYFAN” YELİZ YEŞİLMEN
DİLEK EJDER İLE “BU SENİN...

Ziyaretçilerini ilkokul yıllarına götüren sergi

Karaman'da, araştırmacı ve turizmci Ali Yağcı tarafından açılan "İlkokullar İçin Yardımcı Ders Afişleri" sergisinde, 1940 yılından bugüne okullarda kullanılan 150 afiş sergileniyor.

Ziyaretçilerini ilkokul yıllarına götüren sergi

Karaman'da, araştırmacı ve turizmci Ali Yağcı tarafından açılan "İlkokullar İçin Yardımcı Ders Afişleri" sergisinde, 1940 yılından bugüne okullarda kullanılan 150 afiş sergileniyor.

08 Haziran 2018 Cuma 16:56
0 Okunma
Ziyaretçilerini ilkokul yıllarına götüren sergi

Karaman'da, eğitim üzerine araştırmalar yapan turizmci Ali Yağcı tarafından, "İlkokullar İçin Yardımcı Ders Afişleri" sergisi açıldı.

Tarihi Çeşmeli Kilise Salonu'nda açılan sergide, 1940 yılından bugüne okullarda kullanılan, tamamen el işi 150 afiş sergileniyor.

Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim fakültesinden mezun olduğunu, ancak çeşitli nedenlerle öğretmenlik yapamadığını söyledi.

Hollanda'da turizm sektöründe çalışırken, bir yandan da Türk eğitim sistemi üzerine araştırmalar yaptığını anlatan Yağcı, "Öğretmenlik mesleği hep içimde bir ukde olarak kaldı. Eğitim üzerine araştırmalar yaparken gördüm ki ülkemizde hiç ilköğretim müzesi yok. Bunun için çalışmalara başladım. Osmanlı'nın son döneminden bugüne, eğitimde kullanılan materyalleri toplamaya başladım." diye konuştu.

Yağcı, topladığı malzemeler arasında, eskiden sınıflarda kara tahtaların yanında asılı afişlerin de olduğunu belirterek, "Bunlardan 150 tanesini seçtim. Bir Karamanlı sanayicimizin desteğiyle bu sergiyi açtım. Sergiyi gezenler ilkokul yıllarına gittiklerini söylüyor. Emekli öğretmenlerimiz çok duygulanıyor." dedi.

Bir müze açmanın çok zor olduğunu vurgulayan Yağcı, "Bu benim gücümü aşar. İnşallah bu sergi, ilköğretim müzesinin başlangıç çalışması olur. Vatandaşlarımızdan evlerinde, depolarda duran eğitimle ilgili materyalleri bize getirmesini rica ediyorum. Bu bir okul önlüğü olabilir, tahta silgisi olabilir, eski bir ders kitabı olabilir." ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen emekli öğretmen Gülşen Kayserilioğlu da 35 sene öğretmenlik yaptığını anlatarak, "Sergiyi gezerken çok duygulandım. Bizim zamanımızda bilgisayar, internet yoktu. Tek görselimiz bu afişlerdi. Bazılarını kendimiz hazırlardık. Bunları görünce eski günlerime döndüm." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Çeşmeli Kilise SalonuKaramanHollandaİlkokullar İçin Yardımcı Ders AfişleriTurizmci Ali Yağcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komplike Dergi okuyucusuyla kucaklaşmaya hazırlanıyor!
Komplike Dergi okuyucusuyla kucaklaşmaya hazırlanıyor!
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Harput'ta UNESCO 'Dünya Miras Listesi' sevinci
Harput'ta UNESCO 'Dünya Miras Listesi' sevinci
Zarifoğlu'nun eseri 'mikrofon'la buluşuyor
Zarifoğlu'nun eseri 'mikrofon'la buluşuyor
I Feel Artsy Sergisi beğeni aldı
I Feel Artsy Sergisi beğeni aldı
"Kültürden irfana bir türlü yükselemiyoruz"
"Kültürden irfana bir türlü yükselemiyoruz"
İLEV 50 YILLIK MESLEK USTALARINA ÖDÜL VERDİ
İLEV 50 YILLIK MESLEK USTALARINA ÖDÜL VERDİ
Yaşayan Osmanlı ruhu
Yaşayan Osmanlı ruhu
Efsane Aslanlar Sergisi Dc Cozmos Galeri’de Taraftar ile Buluştu
Efsane Aslanlar Sergisi Dc Cozmos Galeri’de Taraftar ile Buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ