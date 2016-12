Röportaj: Güney Güneyan

Önce Vatan Gazetesi

Daha önce de bahsettiğim gibi; geride bırakmak üzere olduğumuz bu yılın başında Kalan Müzik etiketi ile bizlere ilk solo albümü 'Mozaik' ile "merhaba!" diyen, olduğumuz yerden bir başka diyarlara sürükleyen, ipeksi sesi ile kucaklayan, kucaklamanın da ötesinde adeta saran sarmalayan Zeynep Bakşi Karatağ bugün sorularımı yanıtladı!Çok da uzatmak istemiyor, bir an önce sizi tanıştırmak istiyorum. Haydi öyleyse!Merhaba sevgili Güney. Teşekkür ederim, olabildiğince iyiyim. Çevresel, dünyasal, siyasal sorunları saymaz, gözardı eder isek -ki edilmiyor- bensel hayatımda fevkaladeyim. Çocuklarımın annesi, Murat’ın eşi, anne ve babamın birtancik kızı, abilerimin kardeşi. Ve daha sayabileceğim bir dolu sıfata, arada şarkı, türkü mırıldanan bir kadın ekledim.On dört ve on altı yaşlarında iki çocuğumuz var. Tabii ki her anne gibi en büyük gururum onlar. Okuldan arda kalan zamanlarında futbol oynuyorlar. Çok küçük yaştan beri yerel takımdalar. Müzikle araları sadece dinleyici olarak iyi. En çok rap ve yabancı pop dinliyorlar. Mozaik’i de prodüksiyon aşamasında ve arabada yüzlerce kez dinledikleri için mecburen ezberlediler. Mozaik’in oluşumunda onlarında payı var. Ruhen ve bedenen tam destek verdiler.Murat ile evlenmemi kişisel bir tercih sayacak olur isek, evet kişisel bir tercih sonucu on yedi yıldır Almanya’da yaşıyorum. Bütün enerjimi günlük yaşamın koşturmasına, çocuklarıma ve eşimle beraber yaptığımız çalışmalarımıza pay ediyorum. (Gülüyor)Uzun bir dönem müzikten aile molası sebebi ile pratikte ayrı kaldım. En fazla çocuklarımı uyuturken mırıldanırdım. İyi, güzeldi de bana yetmiyordu tabii. Sürekli yanıbaşımda hissettiğim boşluk, eksiklik sızlanmaya, söylenmeye dönüşünce Murat ile birlikte başladık çalışmaya. Birbirine hasret iki dost gibi müzikle tekrar kucaklaştık. Evde kendimiz için kayıtlar, denemeler yapmaya başladık. Çalışmalarımızı YouTube kanalı ile paylaştık. Ve bu videolar da sosyal medya kanallarında paylaşılmaya başlanınca güzel bir dinleyici çoğunluğumuz oldu. Daha sonra Kalan Müzik ile kesişen yollar sonrasında ise Mozaik ortaya çıkıverdi.Çünkü bizim evliliğimizde bir doğu ile batı sentezi. Murat, Almanya’da doğup büyüyen, daha çok Avrupa kültürü ve müziği ile yaşamış biri. Kendisi genç iken; ki hala gençtir; Led Zeppelin, Doors, Pink Floyd, Motown ve seksenlerin pop müziğini dinler iken; ben ise Aşık Veysel, Ruhi Su, Mahsuni Şerif, Muhabbet 1-2-3-4 serilerini, Selda Bağcan, Edip Akbayram, Fikret Kızılok ve benzeri isimleri dinliyordum. Bunun da yaptığımız müziğe yansıması kaçınılmazdı elbette. Zannımızca iyi de oldu.Efsun yaratmak! Kulağa çok hoş geliyor, teşekkür ederim. Albüme ruhumuzu, içimizi, kendimizi kattık. Aşık Veysel’in türkülerinde aydınlandık, ışığımızı kattık. Sabahattin Ali şiirlerini bestelerken, aşka geldik, aşkımızı kattık. Fikret Kızılok şarkılarında hüzünlendik, kederimizi kattık. Prodüksiyon aşamasında tartışmalarımız oldu, kavgamızı kattık. Ben sade, abartısız halimi, Murat karmaşıklığını kattı. İnsana, yaşama, herşeye, herkese, dair birşeyler katmışız. Ondandır belki de bu büyü. (Gülüyor)Hayır. Müzikte kesinlikle gelenekselci değiliz, ama bizim anlayışımıza göre türküler biraz da modern bir soundla günümüze taşınmalıdır. Bunu yapar ilen, hem düşüncede hem de uygulamada son derece hassas davranıyor ve düşünerek hareket ediyoruz. Türkülerin sıcaklığını, samimiyetini, derinliğini bozmama çabasındayız.Köri sosu kullanmıştık halbuki. Evet, Mozaik’in bu crossover hali doğaçlama gelişti. Belki o an ki ruhani durumdan ya da eserin içeriğinden kaynaklı. Her eserin değişik, kendine has bir yapısı var. Pop, soul, funk, rock retro, klasik ve başka müzik jarnlarının uyumu bir şekilde harmanlanması, albümü sıkıcı olmaktanda kurtarıyor diye düşünüyürum. Portishead dinleyen de, Ali Ekber Çiçek dinleyen de, Cem Karaca dinleyen de albümde birşeyler bulacaktır. Bu anlamda da Mozaik geniş bir dinleyici kesimini kucaklıyor. (Gülüyor)Temelli bir dönüş söz konusu değil. Hayatımız orada kurulu ve büyük ihtimalle de öyle devam edecek. Tabii müziğimizi en başta kendi ülke insanımız için yapıyoruz, ama Almanya’da yaşıyor olmayıda handikap olarak görmüyoruz. Aksine kültürler arası çeşitliliğin ruhumuza, yaşamımıza katkıları, yaptığımız müziğe de yansıyor. Bu da bir avantaj. Zaten bir ayağımız Türkiye’de. Sürekli gidip geliyoruz. Teknolojinin sunduğu nimetlerden de faydalanınca işlerimiz aksatmadan yürüyor.Heyecan mı? Sırf bu yüzden yemeden, içmeden, uykudan kesildim. Dinleyicimizle ilk buluşmamız, ilk göz göze, karşı karşıya gelişimiz olacak. Bu sebepten ötürü çok özel bir akşam olacak benim için. Konser, saat 20:30'da, 21 Aralık Çarşamba günü, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde olacak.Biz ikinci albümün çalışmalarına çoktan başladık. Kaydı biten eserler var ve kendi bestelerimiz üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Ve tabi ki yeni yeni şekillendirmeye başladığımız, çalışmalarımızın Türkiye ayağını netleştirmek. Dinleyicilerimizle birlikte şarkılar, türküler söyleyebileceğimiz konser planlarımız var.Madem kül kedisinden bir alıntı yaptın; ben de mutlu biten masallar tadında; umutlu, güzel günler diliyorum. Memleketim için, insanlık için, gelecek için. Teşekkür ederim!