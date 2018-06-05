Zarifoğlu'nun eseri 'mikrofon'la buluşuyor

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, 7 Haziran 2018 Perşembe günü uzun yıllar görev yaptığı TRT İstanbul Radyosu'nda anılacak.

Program, Türk ve dünya tarihinin önemli "Radyo Tiyatrosu" ve "Arkası Yarın" yapımlarının elli yıldan uzun süredir gerçekleştirildiği, teknik altyapısı yenilenen TRT İstanbul Radyosu'nun tarihi C Stüdyosu'nda yapılacak.

Vefatının 31. yılında şiiri ve edebiyatıyla yad edilen Zarifoğlu'nun, bugüne kadar yayınlanmamış radyo oyunları yeniden hayat bulacak.

Ayrıca, "Bir Roman Bir Hikaye" programında yayınlanmak üzere, Zarifoğlu'nun "Yaşamak" adlı kitabının kayıtlarına da aynı gün başlanacak.

Cahit Zarifoğlu kimdir?

Ankara'da 1 Haziran 1940 yılında dünyaya gelen şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, hayatı boyunca çok sayıda esere imza attı.

"Yaşamak" adlı günlüğündeki "Ne çok acı var" ifadesiyle de bilinen Zarifoğlu, "İşaret Çocukları", "Yedi Güzel Adam", "Korku ve Yakarış" ve "Menziller" isimli önemli eserlerin yanı sıra çocuk hikayeleri, çocuk şiirleri, romanlar, denemeler ve tiyatro eserleri yazdı.

Şiirleri Türk Dili, Soyut, Papirüs, Yeni Dergi, Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergilerinde yayımlanan Zarifoğlu, 7 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti.