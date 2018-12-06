Zamansız Buluşmaların Adresi Taşra Kabare'de Aralık

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Müzik dolu bir ay

8 Aralık Cumartesi günü besteci kimliği, söz yazarlığı ve muhteşem yorumu ile ünlü sanatçı Suat Suna; 9 Aralık Cumartesi günü Arka Sokaklar dizi müziklerinin ünlü bestecisi Murat Evgin; 22 Aralık Cumartesi günü ise sahne şovu ve özgün müziğiyle yarattığı olağanüstü etki ile gündeme gelen “Kafası Karışık Kontrtenor” performansı sonrası büyük ses getiren “Barok Masallar Projesi” ile sahne alacak Nuri Harun Ateş ile Taşra Kabare dopdolu bir Aralık vadediyor.

Bu yılbaşı farklı bir şey yapın ;TAŞRA’da Kabare keyfine ortak olun

Özdeki samimiyeti kaybetmeden, evinizin salonunda gibi ,şarkıyla, sazla, sözle ve tiyatroyla dirsek temasında bir yılbaşı için DÜŞPEREST KABARE tiyatrosu ilk kez yılbaşında sizlerle. Gece boyunca Düşler bandosu eşliğinde tiyatroyla, müzikle ve dansla dolu bir kabare deneyimi sunuyoruz..

Özel buluşmaların adresi Taşra Kabare’de Aralık ayı boyunca oynayacak Düşperest’i 10 Aralık ve 24 Aralıkta da izleyebilirsiniz

Aşk, yok oluş, cinnet ve kahkaha; Alacakaranlık Kuşağı..

5 oyuncunun 17 rol üstlendiği müthiş performans Alacakaranlık Kuşağı, 14 Aralık’ta izleyici ile buluşuyor. Sıradan insanların başına gelen sıra dışı durumlara şahitlik edeceğiniz, Bilim kurgu türündeki bir çok filmin çıkış noktası, 1959 yapımı kült tv dizisi The Twilight Zone’dan yola çıkarak Oğuz Utku Güneş'in kaleme aldığı oyun; iç içe geçen dört hikayeden oluşuyor.

Beklenti ile gerçeğin çelişkisini, var olan ile varoluş’un eşleşmeyişini, muzipçe sorgulayan “Alacakaranlık Kuşağı”; sıradan insanları sıra dışı durumlarla karşılaştırarak, seyirciyi metafiziğin kanunlarının ve ilahi adaletin işlediği bir dünyaya davet ediyor.