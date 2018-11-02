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Yüzyıllık okullar

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız.

Yüzyıllık okullar

Dilek Köroğlu’nun haberi için tıklayınız.

02 Kasım 2018 Cuma 18:39
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Yüzyıllık okullar

ENBE İLE İLK KEZ CUMHURİYETİ KUTLADILAR
 

İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Yüzyıllık Okullar’ın mezunları tarihlerinde ilk kez Cumhuriyet coşkusunu Behzat Gerçeker şefliğinde ENBE ORKESTRASI ile özel cumhuriyet Balosu repertusrılyla duygu dolu anlar yaşandı.

Cumhuriyet’in kazanımlarına ve değerlerine yürekten bağlı bir neslin evlatlarıyız.  Ve bu baloda, tüm mezunlarımızın, ortak paydamız olan Cumhuriyet coşkusunda birleşmesini ve bu coşkunun çoğalmasını istedik.

ENBE’nin konseri hazırladığı valsler Atatürk’ün sevdiği parçalar ve özel bir sunumla davetliler ayakta alkışlayarak cumhuriyet coşkusunu beraber kutladılar. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
EnbeYüzyıllık Okullar
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