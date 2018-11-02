ENBE İLE İLK KEZ CUMHURİYETİ KUTLADILAR



İSTANBUL / DİLEK KÖROĞLU

Yüzyıllık Okullar’ın mezunları tarihlerinde ilk kez Cumhuriyet coşkusunu Behzat Gerçeker şefliğinde ENBE ORKESTRASI ile özel cumhuriyet Balosu repertusrılyla duygu dolu anlar yaşandı.



Cumhuriyet’in kazanımlarına ve değerlerine yürekten bağlı bir neslin evlatlarıyız. Ve bu baloda, tüm mezunlarımızın, ortak paydamız olan Cumhuriyet coşkusunda birleşmesini ve bu coşkunun çoğalmasını istedik.



ENBE’nin konseri hazırladığı valsler Atatürk’ün sevdiği parçalar ve özel bir sunumla davetliler ayakta alkışlayarak cumhuriyet coşkusunu beraber kutladılar.