'Yüzen oteller' Muğla'ya 120 bin yolcu getirdi

MUĞLA - Taşıdığı çok sayıda yolcu ile "yüzen otel" olarak adlandırılan kruvaziyerler, geçen yıl Muğla'ya yaklaşık 80 bin turist, 40 bin de mürettebat getirdi.

Mavinin her tonunu barındıran deniziyle devasa lüks kruvaziyerlere ev sahipliği yapan Muğla, deniz yolculuğuna çıkan turistlere doğasıyla unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın doğal güzellikleri, tarihi yerlere ve Yunan adalarına yakınlığı sayesinde kruvaziyer firmalarının dikkatini çektiğini söyledi.

Son yıllarda Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerine önemli kruvaziyerlerin yanaştığını vurgulayan Çelik, 2016 yılında 120 bin kişinin kente gelerek hem gezdiğini hem de alışveriş yaptığını anlattı.

"Kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor"

Türkiye'nin bin 484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip kenti Muğla'nın, kruvaziyerlerin de önemli rotaları arasına girmeyi başardığını belirten Çelik, "Muğla, Akdeniz çanağında kruvaziyerler için dünyada ortak bir destinasyon olarak önemli. Bundan sonraki yıllarda gelen kruvaziyer sayısının daha da artacağına inanıyorum. Günübirlik ziyaretler gerçekleştiren dev gemiler, ilçelerin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Özellikle ekim-kasım aylarında gelen kruvaziyerler esnafın da yüzünü güldürüyor." dedi.

Bir bölgeye kuruvaziyerin gelmesinin o bölgenin önemli bir turizm merkezi olduğunu gösterdiğini vurgulayan Çelik, "Muğla turizmde marka bir şehir. Özellikle turistik ilçelerinin yurt dışında da biliniyor olması nedeniyle yüzen otellerin uğrak yeri haline geldi. Bizim yürüttüğümüz, turizmin 12 aya yayılma projesinde de kruvaziyerlerin önemli bir yeri var." diye konuştu.

"2017 yılından umutluyuz"

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, geçen yıla oranla kruvaziyer ve yolcu sayısında düşüş yaşandığını fakat bu yıldan umutlu olduklarını vurguladı. Bu yıl için rezervasyon yaptıran 14 civarında kruvaziyer olduğunu ve yaklaşık 15 bin yolcu beklediklerini anlattı.