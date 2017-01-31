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Yürüyen Köşk için yeniden UNESCO’ya başvurulacak

Yalova Belediye Başkanı Salman, Yürüyen Köşk'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için yeniden başvuru yapacaklarını söyledi.

Yürüyen Köşk için yeniden UNESCO’ya başvurulacak

Yalova Belediye Başkanı Salman, Yürüyen Köşk'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için yeniden başvuru yapacaklarını söyledi.

31 Ocak 2017 Salı 16:35
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Yürüyen Köşk için yeniden UNESCO’ya başvurulacak

Yalova Belediye Başkanı Vefa SalmanYürüyen Köşk'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için yeniden başvuru yapacaklarını söyledi.

Salman, Prof. Dr. Halil İnalcık Kültür Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yalova Belediyesinin de katıldığı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarını (EMITT) değerlendirdi. Salman, EMITT'te Yalova Belediyesinin Yürüyen Köşk temalı olarak kurduğu standın "destinasyonlar" kategorisinde birincilik aldığını ifade etti.

Yürüyen Köşk'ün tanıtımı için elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğini belirten Salman, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde köşkün yer alabilmesi için de etkin bir çalışma yürütüyoruz. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi için belirlenen 10 kriterden birinin sağlanması gerekir. Yürüyen Köşk'ün UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmıştık. Bize geç kalındığı ifadesinde bulunmuşlardı. Şimdi ben yeniden imza attım ve dosyayı Ankara’ya gönderdik. Yürüyen Köşk'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için yeniden başvuru yapacağız." diye konuştu.

Salman, Yürüyen Köşk'ün 10 kriterden 3 kritere uygun olduğunu tespit ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlar da 1, 3 ve 5'inci kriterler. İlk kriter, insanın yaratıcı dehasının üst düzeyde bir temsilcisi olması. Üçüncü kriter, yaşayan veya yok olan bir kültür geleneğinin ya da uygarlığın ender rastlanan istisnai temsilcisi olması, beşinci kriter ise özellikle geri dönülmez bir değişimin etkisi altında, hassaslaşmış olan çevre ile insan etkileşiminin veya bir kültürün temsilcisi olan insan yerleşimi, arazi kullanımı veya deniz kullanımının istisnai örneği olması. UNESCO bir isterken, üç kriter belirlendi. Bunun takipçisi olacağım. Valimizden ve milletvekillerimizden destek istiyorum. Sonuçta bu Yalova'nın en büyük değeri."

AA

Anahtar Kelimeler:
YalovaYürüyen KöşkUNESCO
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