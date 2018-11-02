Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
215.448
DOLAR
5.4184
STERLİN
7.0484
EURO
6.1926
Yurdumuzun 01'Den 81'Ne
Yurdumuzun 01'Den 81'Ne
'Super Mario'nun gerçek karakteri öldü
'Super Mario'nun gerçek karakteri öldü
Öğretim elemanı temininde alan sınavı devam edecek
Öğretim elemanı temininde alan sınavı...
Halk kütüphaneleri 'e-Devlet'e taşındı
Halk kütüphaneleri 'e-Devlet'e taşındı
Tuşlu telefon F1 piyasaya sürüldü
Tuşlu telefon F1 piyasaya sürüldü

Yurdumuzun 01'Den 81'Ne

Yazarımız Hande Hamdiye AGİRMAN'ın illerin plaka sıralamasına göre yazmış olduğu şiirlerini seslendirip, youtube aracılığıyla beğeninize sunmaktadır. Youtube kanalı bu gece yayına girecektir.

Yurdumuzun 01'Den 81'Ne

Yazarımız Hande Hamdiye AGİRMAN'ın illerin plaka sıralamasına göre yazmış olduğu şiirlerini seslendirip, youtube aracılığıyla beğeninize sunmaktadır. Youtube kanalı bu gece yayına girecektir.

02 Kasım 2018 Cuma 17:49
2 Okunma
Yurdumuzun 01'Den 81'Ne

Yazarımız Hande Hamdiye AGİRMAN'ın illerin plaka sıralamasına göre yazmış olduğu şiirlerini seslendirip, youtube aracılığıyla beğeninize sunmaktadır. 

Youtube kanalı bu gece yayına girecektir.

https://www.youtube.com/channel/UC-ly4WZGOFoK7sYda145UAg

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.11.2018 17:52
Anahtar Kelimeler:
Yazarımız Hande Hamdiye AGİRMANYurdumuzun 01Den 81Ne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amerikan sinema işletmeciliği anlayışı kene gibi yapıştı
Amerikan sinema işletmeciliği anlayışı kene gibi yapıştı
Astrolog Vedat Delek’in ‘Şükret Olsun’ kitabı çıktı
Astrolog Vedat Delek’in ‘Şükret Olsun’ kitabı çıktı
Sinan Özdemir Çevresini Genişletti
Sinan Özdemir Çevresini Genişletti
Ozan'ın Muhteşem Renk Skalası
Ozan'ın Muhteşem Renk Skalası
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona girecek
AKM'nin temeli şubat ayında atılacak
AKM'nin temeli şubat ayında atılacak
Sosyal Medyanın Fotoğrafçısı Ozan Kaan ERKAN
Sosyal Medyanın Fotoğrafçısı Ozan Kaan ERKAN
'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'na yoğun ilgi
'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'na yoğun ilgi
ÖRGÜ FESTİVALİ'NE YOĞUN İLGİ
ÖRGÜ FESTİVALİ'NE YOĞUN İLGİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ