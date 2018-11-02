Yurdumuzun 01'Den 81'Ne

Yazarımız Hande Hamdiye AGİRMAN'ın illerin plaka sıralamasına göre yazmış olduğu şiirlerini seslendirip, youtube aracılığıyla beğeninize sunmaktadır.
Youtube kanalı bu gece yayına girecektir.
Önce Vatan Gazetesi
Yazarımız Hande Hamdiye AGİRMAN'ın illerin plaka sıralamasına göre yazmış olduğu şiirlerini seslendirip, youtube aracılığıyla beğeninize sunmaktadır. Youtube kanalı bu gece yayına girecektir.
Yazarımız Hande Hamdiye AGİRMAN'ın illerin plaka sıralamasına göre yazmış olduğu şiirlerini seslendirip, youtube aracılığıyla beğeninize sunmaktadır.
Youtube kanalı bu gece yayına girecektir.
Önce Vatan Gazetesi