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Yunus Emre Enstitüsü’nden Brezilya'da 'Sultan Bestekar' Konseri

Yunus Emre Enstitüsünün "Anadolu’nun Renkleri" etkinlikleri kapsamında Sao Paulo'da "Sultan Bestekarlar" konseri verildi.

Yunus Emre Enstitüsü’nden Brezilya'da 'Sultan Bestekar' Konseri

Yunus Emre Enstitüsünün "Anadolu’nun Renkleri" etkinlikleri kapsamında Sao Paulo'da "Sultan Bestekarlar" konseri verildi.

10 Kasım 2017 Cuma 10:38
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Yunus Emre Enstitüsü’nden Brezilya'da 'Sultan Bestekar' Konseri

SAO PAULO

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Anadolu’nun Renkleri" etkinlikleri kapsamında, Sao Paulo Görüntü ve Ses Müzesi’nde “Sultan Bestekarlarkonseri verildi.

Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosluğu ve YEE'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen konserde Sultan II. Bayezid, Sultan I. Mahmud, Sultan III. Selim, Sultan II. Mahmud, Sultan IV. Murad, Sultan V. Murad ve Sultan Abdülaziz gibi bestekar sultanların eserleri sergilendi.

Orkestra şefi ve besteci Musa Göçmen yönetiminde, Türk ney sanatçısı Bilgin Canaz tarafından Brezilyalı sanatçılarla icra edilen eserler dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Brezilyalılar kasap havası oynadı

Yaklaşık 150 Brezilyalı müzikseverin katıldığı konser renkli anlara sahne oldu.

Şef Musa Göçmen'in öncülüğünde konser salonundaki herkesin birlikte kasap havası oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Türk ve Brezilyalı sanatçılar, Brezilya'nın ünlü "Asa Branca" şarkısını seyircilerle birlikte söyledi.

AA muhabirine konuşan ney sanatçısı Bilgin Canaz , Brezilyalıların Türk insanı gibi çok dostane olduğunu belirterek "Burada mesafeler uzak olmasına rağmen insanlar birbirine o kadar yakın ki. Neden derseniz, biz çok etkilendik buradaki insanların o dostane yaklaşımlarından ve gülümsemelerinden dolayı." dedi.

Harika bir konser olduğunu vurgulayan Canaz, "Çünkü o kadar sıcaktı ki konser, buradaki insanların sıcaklığı ile bütünleşiverdi hemen. O yüzden de çok keyifli bir konser oldu." diye konuştu.

Brezilyalılara uzaktan Türkçe öğretimi tanıtıldı

Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri, konsere gelen Brezilyalılara, uzaktan Türkçe öğrenme imkanı sağlayan Türkçe Portalı'nı tanıttı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre EnstitüsüBrezilyaSultan BestekarKonser
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