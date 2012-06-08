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Yunan adalarında ''kapıda vize'' uygulaması

Uygulamadan yararlanan ilk Türk yolcu, Marmaris'ten feribotla Rodos Adası'na gitti

Yunan adalarında ''kapıda vize'' uygulaması

Uygulamadan yararlanan ilk Türk yolcu, Marmaris'ten feribotla Rodos Adası'na gitti

08 Haziran 2012 Cuma 14:23
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Yunan adalarında ''kapıda vize'' uygulaması

MUĞLA  - Yunan hükümetinin Türk vatandaşlarının vize almasını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı ''kapıda vize'' uygulamasından yararlanan ilk Türk yolcu, Marmaris'ten feribotla Rodos Adası'na gitti.

İki gün önce yaptığı başvurunun onaylanması üzerine uygulamadan faydalanarak Rodos'a gidecek ilk Türk olan Bora Bayazıd, Marmaris Limanı'ndan Yeşil Marmaris Şirketi yetkililerince uğurlandı. 

Rodos Adası'na sabah seferini yapan feribota binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayazıd, uygulamanın yürürlüğe girdiği gün başvurusunu yaptığını söyledi. Vize alırken hiçbir zorluk yaşamadığını belirten Bayazıd, konsolosluğa başvururken istenilenden daha az evrak istendiğini kaydetti.

Yeşil Marmaris Genel Müdürü Selçuk Akay ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki Kamu Düzeni Bakanlığı'nın, Türk turistlere kolay vize verilmesiyle ilgili bir çalışma başlattığını hatırlattı. Akay, ''Bu çalışma neticelendi ve iki gün önce Rodos Liman İşletmeleri, bakanlıktan kendilerine tebliğin geldiğini ve fiilen kapıda vize verme işlemine başladıklarını bildirdiler. Biz de şirket olarak bu uygulamadan faydalanan ilk müşterimizi gönderiyoruz. Yunan adalarına tatile gitmek isteyen vatandaşlarımız acenteye başvuruyor ve istenilen bir kaç evrakı teslim ettikten sonra başka bir şey yapmıyor. Başvurusu onaylanırsa, giriş yaptığı Yunan limanında vize işlemi gerçekleştiriliyor'' dedi. 

Vizesi olmayan Türk vatandaşlarının kendilerine iki gün önceden müracaat etmeleri durumunda kapıda vize işlemini gerçekleştirdiklerini anlatan Akay, bunun için pasaportun fotoğraflı sayfasının fotokopisi, iki fotoğraf, otel rezervasyon belgesi ve başvuru formunun yeterli olduğunu ifade etti.

Günübirlik seyahatler için kapıda vize uygulamasının geçerli olmadığına dikkati çeken Akay, ziyaretin en az bir gece konaklamalı olması gerektiğini vurguladı. 

Kapıda vize kolaylığının şuanda Yunan adalarından Rodos, Midilli, Sisam, Sakız ve İstanköy (Kos) için geçerli olduğuna işaret eden Akay, vize süresinin en fazla 15 gün olduğunu bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 06:26
Anahtar Kelimeler:
Kapıda Vize
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