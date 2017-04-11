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Yumurta kabuklarını sabırla işliyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde baba mesleği marangozlukla uğraşırken elektrik akımına kapılarak iş kazası geçiren Hayran, 3 yıl yatağa bağımlı kaldığı sırada yumurta kabuklarını oyma sanatıyla işledi.

Yumurta kabuklarını sabırla işliyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde baba mesleği marangozlukla uğraşırken elektrik akımına kapılarak iş kazası geçiren Hayran, 3 yıl yatağa bağımlı kaldığı sırada yumurta kabuklarını oyma sanatıyla işledi.

11 Nisan 2017 Salı 13:28
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Yumurta kabuklarını sabırla işliyor

Gençlik yıllarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde baba mesleği marangozlukla uğraşırken elektrik akımına kapılarak iş kazası geçiren Hamit Hayran, 3 yıl yatağa bağımlı kaldıktan sonra yumurta kabuğu üzerinde oyma sanatıyla yaşama tutundu.

Hayran, 32 yaşındayken bir apartmanın dördüncü katında bulunan konutta çalışma yaptığı sırada, uzun bir demir boruyu dışarıya doğru sarkıttıkları anda binanın önündeki 34 bin volt elektrik geçen yüksek gerilim hattında akıma kapıldı. Geçirdiği iş kazası öncesi marangozluğun yanı sıra ağaç kakma ve naht sanatı ile de ilgilenen Hayran, 3 yıl yatağa bağımlı yaşadı ve çok sevdiği ağaç işlerinden uzak kaldı.

Kazadan sonra yürüme engelli olan 61 yaşındaki Hayran, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata yumurta kabuğuyla tutunduğunu söyledi.

"Sabır ile başlarsanız öyle biter"

Yaptığı araştırmalar sonucu yumurta kabuğu oyma sanatına merak sardığını anlatan Hayran,"İlk başlarda kırdım başarısız oldum ama hep sabrettim. Sonunda başarılı oldum. 26 yıl oldu şimdi çok mutluyum. Kırılgan ve hassas olan yumurtaları sabırla işleyerek hayat vermeye çalışıyorum. Türkiye'de mevcut olan her çeşit yumurtanın kabuğunda çalışabiliyorum. Hint bülbülü, kanarya, muhabbet kuşu, bıldırcın, keklik, güvercin, sülün, karabatak, deve kuşu, kaz, tavus kuşu, hindi, ördek ve tavuk gibi kanatlılara ait yumurtaların kabuklarına nakış işliyorum. Bugüne kadar binlerce yumurta kabuğu işledim." şeklinde konuştu.

Yumurta kabuğu oyma sanatında en önemli faktörün sabır olduğunu vurgulayan Hayran, "Sabır ile başlarsanız öyle biter. Kırılabilir, insanlar birbirini kırmıyorlar mı? Biri beni kırdı diye ona düşman gözüyle bakmak gerekmiyor. Onu aşk ile sevmek lazım. Aynısını yumurtaya nakşedersek sonuca varırız. Ben insanların içindeki o güzel duyguları yumurtanın üzerine işliyorum, kesme ve oyma şeklinde." dedi.

Zanaatkar olmanın önemine değinen Hayran, "Haddim olmayarak söylüyorum ama hassasiyet ve duygusallık sanata yansır. Hat sanatı büyülü bir sanattır. Bunu yumurta üzerine nakşetmek çok zordur. Hattatın elindeki kalemiyle çektiğini, yumurtanın üzerine verebilirseniz o zaman zanaatkar olabilirsiniz. El ile çalışan işçidir, el ve akıl ile çalışan ustadır, el, akıl ve ruhen çalışan zanaatkardır. Zanaatkar da vav gibi eğilmesini, elif gibi ayakta durmasını bilendir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara GölbaşıMarangozNaht Sanatı
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