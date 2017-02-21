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'Yörükler, Türkiye'nin gerçek sahipleridir'

Fotoğraf sanatçısı Gümüş, "Yörüklerin İzinde" isimli sergisinde Anadolu'nun son göçerleri olan Sarıkeçililerin hayatına ayna tuttu.

'Yörükler, Türkiye'nin gerçek sahipleridir'

Fotoğraf sanatçısı Gümüş, "Yörüklerin İzinde" isimli sergisinde Anadolu'nun son göçerleri olan Sarıkeçililerin hayatına ayna tuttu.

21 Şubat 2017 Salı 15:43
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'Yörükler, Türkiye'nin gerçek sahipleridir'

Çektiği fotoğraflarla yörüklerin hayatına ayna tutan fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş, "Bana göre Yörükler Türkiye'nin gerçek sahipleridir ve her zaman devletinin, milletinin yanında olmuşlardır." dedi.

Mustafa Gümüş'ün, Toros yörüklerinin yaşamını konu edindiği "Yörüklerin İzinde" fotoğraf sergisi, Ankara VakıfBank Genel Müdürlük Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kendisini "Anadolu Fotoğrafçısı" olarak tanımlayan Gümüş, yaptığı açıklamada, 2010'da fotoğrafçılığa başladığını, Yörüklerle ilgili çalışmalarını 2012'den itibaren sürdürdüğünü belirterek, beşinci kişisel sergisinden sonra yeni projeleri için yaylalara çıkacağını söyledi.

"Yörüklerin İzinde" isimli sergisinde Sarıkeçililer'in hayatına ayna tutan sanatçı, "Sarıkeçililer son göçerler. Yani bunlar yaz kış çadır hayatı yaşıyorlar ve yerleşik bir düzenleri yok. Yazın Karaman ve Konya'da, kışın ise Mersin, Aydın, Silifke gibi yörelerde yaklaşık 200 aile olarak yaşamlarını devam ettiriyorlar." şeklinde konuştu.

"Yörüklerin gönüllü elçisiyim"

Daha önce pek çok fotoğrafçının, yörüklerin hayatına ilişkin çalışmalar yaptığına işaret eden Gümüş, "Fotoğrafçılar, 15-20 gün fotoğraf çekmiş, sergisini açmış, bir daha dönüp bakmamış. Benim için bu eserler, fotoğraf karelerinden ziyade Yörüklerle aramızdaki güçlü bağın da bir yansıması. 2012'den bu yana devam ediyorum, ileriye dönük projelerim de var." diye konuştu.

Gümüş, "Çadırın Çocukları" başlıklı bir proje yürüttüklerini de anlatarak, şunları söyledi:

"Yörük çocuklara hediyeler götürüyoruz, yardım değil, hediye götürüyoruz. Bu ayrım bizim için çok önemli. Çünkü çocuklar okula gidiyor ama ailenin imkanı yok veya şehre inemiyor. Ayakkabısı, giysisi veya kırtasiye malzemesi yok. Biz de arkadaşlarla 2 yıldır 'Çadırın Çocukları' adıyla bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kısmet olursa bu sene üçüncü kez bu çalışmayı, daha geniş kapsamlı gerçekleştireceğiz. Kendimce katkı sağlamak istiyorum, yani ben Yörüklerin gönüllü elçisiyim."

Fotoğrafçılığın geniş ve derin bir bilgi ağına sahip olmayı gerektirdiğini dile getiren Gümüş, "Bence bir şeyin özünü çekmek, özü arama çok daha önemli ve fotoğrafı çeken kişiye de fayda sağlar diye düşünüyorum. Aynı zamanda insan, kültüre hizmet ettiğiniz sürece gerçekten fotoğrafçılık yapmış olur. Benim için öncelik Anadolu'dur, sonrasında başka alanlar geliyor." dedi.

Gümüş'ün "Yörüklerin İzinde" fotoğraf sergisi, Ankara VakıfBank Genel Müdürlük Sanat Galerisi'nde, 3 Mart'a kadar görülebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa GümüşSarıkeçililerAnkara VakıfBank Genel Müdürlük Sanat Galerisi
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