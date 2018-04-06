Yonca Şahin'den "Gönül Nağmelerim"

Yonca Şahin Yalova doğumlu sanatçı, şarkı sözü yazarı, öğretmendir. Çeşitli musiki dernek ve cemiyetlerinde solfej, nazariyat, şan, repertuar, ud dersleri aldı. Çalışmalara katıldı TRT repertuarında kayıtlı eserleri vardır. TRT Nağme Bir Tutam Hasret Programının, Atatürk ve Çanakkale Şiirleri Antolojisinin, Avrasya Şairleri Antolojisinin ve birçok antolojinin şiir seçme jürilerinde görev almıştır. Okulöncesi öğretmeni olarak Yalova'da görev yapmaktadır. Ayrıca İLESAM ve MSG üyesidir.

İlk şarkı sözleri kitabı "Sen Aklıma Gelince" Sahil Yayıncılıktan çıkmıştır. Bu kitaptaki güftelerin 70'e yakını değerli bestekarlar tarafından bestelenmiştir. İkinci şiir ve şarkı sözleri kitabı "Gönül Nağmelerim" Bluebook Yayınevi etiketiyle bir ay önce satışa sunulmuştur.