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Yoldan kitap topladılar

Mersin'de "Şiir Festivali" kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, 15 metre boyunca yola serilen çok sayıda kitabı kısa sürede topladı.

Yoldan kitap topladılar

Mersin'de "Şiir Festivali" kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, 15 metre boyunca yola serilen çok sayıda kitabı kısa sürede topladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:36
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Yoldan kitap topladılar

Mersin Yazarlar Derneğinin "Şiir Festivali" kapsamında düzenlediği etkinlikte, 15 metre boyunca yola serilen kitaplar, kısa süre içinde vatandaşlar tarafından alındı.

Mersin Yazarlar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Ayvagediği Yaylası'nda düzenlenen "Şiir Festivali" etkinlikleri içerisinde yer alan "15 metrelik kitap yolu"nun açılışı Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın, şair ve yazarlar tarafından yapıldı.

Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, festivalde bir ilki gerçekleştirmek istediklerini belirterek, bu kapsamda farklı bir etkinliğe imza attıklarını ifade etti.

Kitap yolunun uzunluğunun bu yıl 15 metre olduğunu, gelecek sene bunu 30 metreye çıkartmak istediklerini aktaran Aydın, her yıl hedeflerini daha da büyüterek Guiness Rekorlar Kitabı'na girmek istediklerini kaydetti.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna kitap yolunun aynı zamanda bilgi yolu olduğunu aktararak "Belediye olarak kültür ve sanatın yanındayız. Bu kitaplarda milyonlarca bilgi var. Dolayısıyla bu kitaplardan en iyi faydayı alacağınıza inanıyorum."ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından "15 metrelik kitap yolu"nun kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirilirken, etkinliğe katılanlar yoldaki çok sayıda kitabı kısa sürede topladı.

Anahtar Kelimeler:
Mersin Yazarlar DerneğiYola serilen KitaplarAyvagediği Yaylası
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