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Yılın en iyi festivali Magic Break'in tüm isimleri açıklandı

Ercan Güneş’in haberi için tıklayınız...

Yılın en iyi festivali Magic Break'in tüm isimleri açıklandı

Ercan Güneş’in haberi için tıklayınız...

18 Mart 2017 Cumartesi 16:08
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Yılın en iyi festivali Magic Break'in tüm isimleri açıklandı

Yılın en iyi festivali Magic Break'in tüm isimleri açıklandı

Baharın, müziğin ve gençliğin en samimi buluşma noktası Magic Break, 12. yılında en güçlü sihrini, barış ve birlikteliği kutlamak için hazırlanıyor.

Binlerce güzel insanı stresten ve monotonluktan, spontaneliğe ve huzura taşıyan, 20-23 Nisan'da gerçekleşecek olan Türkiye’nin en büyük bahar festivali Magic Break, bu sene de deniz kum ve güneş üçlüsünü en iyi şekilde sunan, Alanya İncekum Mevkii’ndeki Pegasos Resort Hotel’de gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü Quintino, Coyu, Route 94, Zatox, Sailor & I'ın yanı sıra Big Room'dan Hardstyle'a, House'dan Techno'ya 40'tan fazla yabancı ve yerli Dj’in birlikten kuvvet doğurtacağı bu elektronik müzik cümbüşü için tüm detaylar magicbreaktr.com’da!

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Anahtar Kelimeler:
Magic BreakYılın En Iyi FestivaliAlanya İncekum
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