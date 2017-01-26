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Yılın En Başarılıları 1. TBB Basın Başarı Ödülleri Töreni’nde Buluştu!

Türkiye Basın Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 1. TBB Basın Başarı Ödülleri kapsamında gerçekleşen Başarı Ödülleri Töreni için 2016 yılının En Başarılı isimlerine ödülleri takdim edildi.

Yılın En Başarılıları 1. TBB Basın Başarı Ödülleri Töreni’nde Buluştu!

Türkiye Basın Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 1. TBB Basın Başarı Ödülleri kapsamında gerçekleşen Başarı Ödülleri Töreni için 2016 yılının En Başarılı isimlerine ödülleri takdim edildi.

26 Ocak 2017 Perşembe 13:38
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Yılın En Başarılıları 1. TBB Basın Başarı Ödülleri Töreni’nde Buluştu!

HABER: YILDIRAY BARAK

İSTANBUL -  İlki gerçekleşen 1. TBB Basın Başarı Ödülleri Törenine; Politikacı, edebiyatçı, gazeteci, sinemacı, STK temsilcileri ve işadamları gibi kategorilerin seçilmiş isimleri katıldı. Ödülleri TBB Genel Başkanı Yıldıray D. Barak ve seçilen ödül sahipleri biri birine takdim ederek aldılar.

 

 

Bu sene birincisi düzenlenen törene pek çok ünlü isim, kurum ve kuruluşun aday olarak yarıştığı anketin sonucunda kazananlar, 22 Ocak 2017 Pazar günü gerçekleşen ödül töreninde buluştular.

Açılan ankette “Yılın En Başarılı İş Kadını ve İşadamı, Yılın En Başarılı Yazarı, Yılın En Başarılı STK (Sivil Toplum Kurumu)temsilcisi, Yılın En Başarılı Dizi Oyuncusu, Yılın politikacısı, Yılın Edebiyatçısı” gibi toplamda 21 farklı kategoride 105 adayın yarıştığı bu oylamada, Yılın En Başarılı’larını belirleyen Türkiye Basın Birliği, bu tür aktivitelerimiz her yıl geleneksel olarak devam edecektir açıklamasında bulundu.

 
 
Yılın en başarılıları ödülünü alan başarılı isimler ;

HANDAN TOPRAK BENLİ (Avcılar Belediye Başkanı), MUSTAFA GÜLER (Üsküdar Kaymakamı), ALİ KILIÇ (Maltepe Belediye Başkanı), MUSTAFA SARIGÜL (Politikacı), HAYDAR KARSAVURANOĞLU ( Emniyet Müdürü), ABDULLAH AKOSMAN (Gazeteci-yazar-yayıncı), OSMAN ÜNSAL ( İşadamı- STK Temsilcisi), FERHAN ADEMHAN (STK temsilcisi ve İşadamı),  KEMAL ABDULLAHOĞLU (Politikacı), TAKİ AKKUŞ (Edebiyatçı),  SEYHAN SOYLU ( Gazeteci-TV yayıncısı), ÜNAL DAŞLIK ( Sanatçılar Birliği Başkanı),  M.KIVANÇ ÖZEL (Politikacı- İşadamı), İSMAİL AKTAŞ (STK Temsilcisi),  VELİ ÇELLİK (Politikacı-İşadamı),  METİN YENER (Gazeteci), FIRAT ARAS (Aras Ünlu Mamüller),  ÖMER ŞANLI (STK temsilcisi), SALİM KADICIK (Sinemacı- Gazeteci), HÜSEYİN YILDIRIM (Yıldırım Reklam), HAYDAR EKİNEK (Ressam),  RÜŞTÜ DURNA (STK Temsilcisi),  ZEYNEL DEMİR (Elit Gayrimenkul ve Filo), OSMAN KALAN ( Shiatsu Uzmanı- Sağlıkçı), NİLÜFER AKGÜNDÜZ (İş Kadını)), YUSUF DAGLAYAN (İş Adamı),  EMRİYE GÜL TELCİ (İş Kadını),  BURAK KİMYAGER (Sinema ve Tiyatro oyuncusu), H.HÜSEYİN CEYLAN (İşadamı-Politikacı),  BEKİR ÖZYURT (STK Temsilcisi),  ERDOĞAN SULAKÇI (İşadamı),  VURAL ALP (İşadamı),  YILMAZ GÜNEY (Gazeteci), SADULLAH ERİŞİK (Mega Market Grup) ERMAN YALÇIN (Smith Cafe), MUHARREM DALGIÇ ( ADD Şube Bşk.), AVUKAT MURAH ŞAKRU

 

 
 

Son Güncelleme: 26.01.2017 13:55
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