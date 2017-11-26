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'Yıldız Hoca'ya saygı ziyareti

Tiyatronun efsane ismi Yıldız Kenter, Öğretmenler Günü’nü kutlayan öğrencilerinin ziyaretiyle duygu dolu anlar yaşadı.

'Yıldız Hoca'ya saygı ziyareti

Tiyatronun efsane ismi Yıldız Kenter, Öğretmenler Günü’nü kutlayan öğrencilerinin ziyaretiyle duygu dolu anlar yaşadı.

26 Kasım 2017 Pazar 09:37
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'Yıldız Hoca'ya saygı ziyareti

Tiyatro ve sinemanın ünlü oyuncuları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde usta sanatçı Yıldız Kenter’i unutmadı. Aralarında Erdal-Güzin Özyağcılar, Erkan Can, Bennu Yıldırımlar, Berna Laçin ve Volkan Severcan’ın da bulunduğu isimler, öğretmenlerinin Bebek’teki evinin önünde buluştu. Oyuncular, çiçekler, balonlar ve hediyelerle Kenter’i balkona çağırdı.  

Uzun zamandır evinde dinlenmeye çekilen sanatçı, balkona çıkınca, büyük bir alkış koptu. Kenter, hep bir ağızdan “Hocam, hocam” diye bağıran öğrencilerini görünce, duygusal anlar yaşadı. Ellerini havaya kaldırıp, oyuncuları selamlayan sanatçı, şaşkınlığını da gizleyemedi.

Anahtar Kelimeler:
YıldızKenterHocaBebekÖğretmenGünöğrenciEfsane
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