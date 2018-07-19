Yeşilçam'ın 'Şoför Nebahat'ının vefatının üzerinden bir yıl geçti

Kariyeri boyunca birçok filmde rol alan ödüllü sinema ve tiyatro oyuncusu Sezer Sezin, vefatının birinci yılında anılacak.

Yeşilçam'da "Şoför Nebahat" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sezer Sezin, Eyüp'te 25 Ekim 1929'da "Mesrure Sezer" adıyla dünyaya geldi.

Ödüllü oyuncu, ortaokulu tamamladıktan sonra tiyatroya başladı ve ilk sahnesini 11 yaşında Eminönü Halkevi Tiyatrosu'ndaki "Kral Oidipus" adlı oyunda "kralın kızı" rolüyle aldı.

Daha sonra sinemaya adım atan Sezin, çok sayıda filmde rol aldı. "Hürriyet Apartmanı" filmiyle 1944 yılında sinemaya başlayan Sezin, 1948 yılında başrolü Memduh Ün ile paylaştığı "Damga" filminde, 1949 yılında ise Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği "Vurun Kahpeye" filminde oynadı.

"Tahir ile Zühre" ve "Arzu ile Kamber" isimli yapımlarda da rol alan oyuncu, bu filmlerde başrolü paylaştığı Kenan Artun ile 1952 yılında evlendi.

Metin Erksan'ın yönettiği 1960 yapımı "Şoför Nebahat" filminde canlandırdığı karakterle özdeşleşen Sezin, filmin ilgi görmesi üzerinde 1964 ve 1965 yıllarında 2 devam filminde daha oynadı.

Kenan Artun'dan 1963 yılında boşanan, 1965'te ikinci evliliğini yaptığı Üner İlsever ile Kadıköy İl Tiyatrosu'nu kuran Sezin, 1967'de sinemayı, 1970'lerin ortalarında da tiyatroyu bırakıp ticarete atıldı.

Sinemayı bıraktıktan 40 yıl sonra 2007'de Safa Önal'ın yazıp yönettiği "Hicran Sokağı" adlı yapımda konuk oyuncu olarak yeniden izleyici karşısına çıkan Sezin, 2008 yılında Muhterem Nur ile birlikte Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali'nde onur ödülüne layık görüldü.

Sezin, 1955'te Film Dostları Derneği tarafından, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", "Üç Tekerlekli Bisiklet" filmiyle "İzmir Film Festivali"nde "En Başarılı Kadın Oyuncu", 21. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Onur Ödülü" ve 12. İstanbul Film Festivali'nde "Jüri Onur Ödülü" ve 2008 Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali’nde "Sinema Onur Ödülü"nü kazandı.

Sezer Sezin, 20 Temmuz 2017'de sabaha karşı tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.