Yeşilçam'a 35 yıldır kostüm satıyor

MALATYA

Malatya'daki Tellak Pazarı'nda esnaflık yapan, bir dönem filmlerde figüran olarak da rol alan Abdullah Karakaya, değerlendirdiği yöresel ve ikinci el kıyafetlerle 35 yıldır Yeşilçam'a kostüm satıyor.

Karakaya, Tellal Pazarı'ndaki 10 metrekarelik dükkanında ikinci el kıyafet alıp satıyor.

Filmlerde daha önce figüranlık yaptığı için çekim setlerinde kullanılabilecek kıyafetlerine dükkanında ağırlık veren Karakaya'nın dükkanı, dizi ve film çekimleri için gelip kostüm arayanların da uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanında birçok mağazada bulunmayacak kıyafetler olduğunu söyledi.

Kıyafetlerin çoğunu dizi ve film çekimleri yapanlara sattığını ifade eden Karakaya, "Tiyatrocular, dizi ve film çekimleri için gelip buradan kıyafet alıyorlar. Filmlere ve dizilere kıyafet verdim. Geçmişte de gelip benden kıyafet alıyorlardı, Kuzey Irak, Ankara ve İstanbul'dan gelip buradan kıyafet alıp gittiler, 'Tiyatro yapacağız, dizi yapacağız.' diye." ifadelerini kullandı.

Dükkanındaki bazı kıyafetlerin mağazalarda yüksek fiyatlara satıldığını dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Nereden bakarsan 150 lira ile 300 lira arasında satılıyor. Bizim burada edeceği 30 lira ile 15 lira arası. Ben de bazı film ve dizilerde figüranlık yaptığım için sektöre yabancı değilim. Adam geliyor hem kıyafet alıyordu hem de 'Tipin, kıyafetin yerinde' deyip rol veriyordu. Herkes gidip de öyle sanatçı olamaz. Bizde 30 yıllık kıyafet de var, 10 yıllık da. Daha yeni olan kıyafetlerde var."

Vatandaşların kullanmadıkları kıyafetleri kendilerine sattığını aktaran Karakaya, çekimler dışında bazı müşterilerinin şark köşelerinde kullanmak üzere de kendinden kıyafet aldığını sözlerine ekledi.