Yesemek UNESCO yolunda

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nin kalıcı listeye alınması için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Geç Hitit Devletleri Dönemi’ne (MÖ 900-800) ait olduğu kabul edilen Yesemek, taş ocağıyla birlikte heykel atölyesi şeklinde korundu, günümüze kadar geldi. Antik dünyada eşi benzeri olmayan Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nden çıkan tarihi eserler, ait olduğu döneme ışık tuttu.

Taş blokların taş ocağından kesilmesinden, değişik türde heykellerin taslak haline getirilmesine kadar pek çok aşamanın öğrenilebilmesine olanak sağlayan Yesemek'i ayrı bir yerde tutan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yesemek'in UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesine dönük çalışmaları hızlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) Daire Başkanlığı yetkilileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde kültürel mirasın korunmasına ilişkin çalışmaların yoğunlaştığını hatırlattı.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi hususunda çalışmalar hızlandırıldı. 2012 yılında UNESCO'nun geçici listesine giren Yesemek'in kalıcı listeye alınması için 2016 yılından bu yana çalışmalara devam ediyoruz, çalışmalar kapsamında çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Başkanımızın hassasiyeti çalışmalarla birleşince UNESCO yolunda büyük bir ivme kazandık."