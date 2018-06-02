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Yerlinin de yabancının da tercihi mavi bayrak

Turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanları sunan Muğla, sahip olduğu 100 mavi bayraklı plajla Antalya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Yerlinin de yabancının da tercihi mavi bayrak

Turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkanları sunan Muğla, sahip olduğu 100 mavi bayraklı plajla Antalya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:56
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Yerlinin de yabancının da tercihi mavi bayrak

Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ula ve Ortaca'nın sınırları içinde yer aldığı Muğla'da, 100 mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Mavi bayraklı plaj sayısıyla Antalya'nın ardından ikinci sırada yer alan ve "Yeryüzü Cenneti" olarak da anılan Muğla'nın, Bodrum ilçesinde 60, Marmaris'te 16, Fethiye'de 8, Datça'da 8, Ortaca'da 5, Milas’ta 2, Ula’da 1 mavi bayraklı plaj bulunuyor. Muğla'daki 7 marinada da mavi bayrak dalgalanıyor.

Muğla ve ilçelerinde, mavi bayrak için gerekli kriterlerin yazılı olduğu panoların yerleştirildiği plajlar ve marinalar, turistlere güven veriyor.

Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, yaptığı açıklamada, mavi bayrağın, bulunduğu plajdaki denizin temiz olduğunu ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını gösterdiğini söyledi.

Turistlerin gidecekleri tatil bölgesini seçmelerinde mavi bayraklı plajların tercih nedeni olduğuna işaret eden Karacaağaç, "Muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunan Muğla'nın plajlarında, her yıl daha fazla mavi bayrak dalgalandırılarak, bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış sağlanıyor. Misafirlerimiz mavi bayraklı plajlarda güvenle denize giriyor." dedi.

"En çok mavi bayrak Bodrum'da"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise Bodrum'un 60 mavi bayrak ile Türkiye'nin en temiz sahillerine sahip olmasından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Bodrum’un marka turizm kenti olduğunu vurgulayan Kocadon, mavi bayrak kriterlerinin de bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerce tercih sebebi olduğunu ifade etti.

Bodrum sahillerinin temiz kalması için turizm sezonu öncesinde büyük çaba gösterdiklerine dikkati çeken Kocadon, şunları söyledi:

"Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin açıklamaları Bodrum sahillerinin ne kadar temiz olduğunu belgelemiştir. Halk plajlarımızın mavi bayraklı olması da bize ayrıca kıvanç vermektedir. 60 mavi bayrak ile Türkiye'nin en temiz sahillerine sahip olan Bodrum sadece denizi ile değil tarihi dokusu ve diğer güzellikleriyle tam bir tatil cenneti. Bu cenneti seven ve koruyan herkese teşekkür ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Mavi Bayrak
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