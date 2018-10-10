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Yerli ve yabancı kuklacılar başkentte buluşuyor

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde 9 ülkeden 36 oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yerli ve yabancı kuklacılar başkentte buluşuyor

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde 9 ülkeden 36 oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:01
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Yerli ve yabancı kuklacılar başkentte buluşuyor

ANKARA - Başkentte bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde 36 oyun sahnelenecek.

Kukla, Karagöz, Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER) ve Tiyatro Tempo tarafından Ankara Üniversitesi işbirliğinde, 12-21 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde 9 yabancı ve 4 yerli grup sahne alacak.

Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda "Sokrates'in Son Gecesi" oyunuyla açılacak festival kapsamında, söyleşiler ve tartışmalar yapılacak, atölyelerin yanı sıra sanatçı Ayşe Uysal'ın minyatür çalışmalarından oluşan "Karagöz Figürleri" sergisi de sanatseverlerle buluşacak.

Oyunlar her kesime hitap edecek

Festival Direktörü Marina Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin temel amacının, sanatseverlerin ilgisini kukla sanatının uluslararası standartlarına, kalitesine ve gücüne çekebilmek olduğunu belirtti.

"Festivalde 9 farklı ülkeden katılımcılar olacak ve festival boyunca 13 farklı grup 36 oyun sahneleyecek." diyen Yüce, çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik kukla oyunlarıyla sanatseverlerin karşısında olacaklarını söyledi. 

Felsefi bir oyunu, kukla tiyatrosu metnine uyarlamanın kolay bir iş olmadığına vurgu yapan Yüce, "Repertuvarımızdaki 42 oyundan birisi de 'Sokrates'in Son Gecesi.' Bu oyunu iki yıldır oynuyoruz fakat seyirciyle çok fazla buluşan bir oyun değil, konu olarak felsefe ve hayatla ilgili." değerlendirmesini yaptı.

"Kukla tiyatrosu keyifli"

Kukla tiyatrosunun dramatik tiyatrodan farkına da değinen Yüce, "Kukla tiyatrosu yıllardır dramatik tiyatronun gölgesinde kalmıştı, ancak son yıllarda dünyanın birçok yerinde önem verilen bir alan oldu. Zaten biz de o yüzden böyle bir festival düzenledik. Kukla tiyatrosu bağımsız bir sanat. Her nesne, seyirciye bir şey anlatabilir. Ustaca canlandırırsanız hayal gücünüzü güçlendiren, ufkunuzu açan bir alandır." diye konuştu.

Fransa, Hollanda, Bulgaristan, Moldova, Tayvan ve İsrail gibi birçok ülkeden davet edilen grupların festivalde kukla gösterileri yapacağını ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"Biz festivale bu alanın en iyi örneklerini davet ediyoruz. Bu alanda çok güçlü çalışmalar yapılıyor. Zor olmasına rağmen kukla tiyatrosu keyifli bir sanat dalı. Bir kadın olarak dramatik oyunda erkeği oynamak zordur, ancak kukla tiyatrosunda birçok karaktere bürünebiliyorum. Dramatik tiyatroda oyuncuya yardım edecek mimikler ve jestler varken kukla tiyatrosunda biz bütün bunları kuklaya yaptırmaya çalışıyoruz. Yani kuklacıya düşen, enerjisini kuklaya en iyi şekilde yansıtmasıdır."

Ankara Üniversitesi ve Denizbank sponsorluklarıyla uluslararası bir festival düzenleyeceklerini aktaran Yüce, Hollanda, Avusturya, Bulgaristan, Fransa, Moldova, Avusturalya ve Tayvan Büyükelçiliklerinin desteğinin, daha çok ülkeye ulaşmalarına yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

"Kukla tiyatrosuna yetişkinlerin ilgisi az"

Festivalin Sanat Yönetmeni ve oyuncu Haluk Yüce ise çocuklara yönelik oyunlarda seyirci sıkıntısı çekmediklerini ancak yetişkin oyunlarına ilginin az olduğunu dile getirdi.

Yüce, "Kukla kelimesini duyunca insanlar kendilerini ilgilendirmediğini düşünüyor. Oysa öyle değil, biz yetişkin kukla tiyatrosuna insanları çekebilmek için çabalıyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yerli Ve Yabancı KuklacılarBaşkent
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