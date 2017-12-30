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Yeni yıla merhaba sergisi

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

Yeni yıla merhaba sergisi

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:13
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Yeni yıla merhaba sergisi
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İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Küratörlüğünü Esma Bayraktar‘ın yaptığı  Yeni Yıla Merhaba SergisiApollon Art Galeri‘de 28 Aralık Perşembe günü açıldı.

Yaklaşan yeni yıl sanat camiasındaki sergi yeni heyecan ve hareket getirerek sanatseverleri ve sanatçıları bir araya getirdi.

Aralarında akademisyenlerin olduğu 30 sanatçının 30 eserinin yer aldığı serginin açılış kokteylinde, yaklaşan yeni yıl nedeniyle düzenlenen yılbaşı partisinde sanatçılar ve davetlilerin bol bol fotoğraf çektirdikleri gözlendi. 

Eserler yağlıboya, suluboya, seramik, özgün tasarım gibi değişik disiplinlerde çalışılmış  ve sergiye ayrı bir zenginlik katmıştır.  

İstanbullu sanatçıların çoğunlukta olduğu sergide İzmirli sanatçıların katılımı ayrı bir renk olmuştur.

Açılış ve sergi gezilmesi sonrasında, Yeni yıla az bir zaman kaldığından dolayı  açılış  adeta yeni yıl partisi havasında geçmiştir. Sanatçılar maskeli şık kıyafetleriyle dikkat çektiler. Orkestra canlı müzikle gelen konukları ve sanatçıların  kaynaşmaları ve hoş vakit geçirmelerini sağlarken, Noel baba sanatçılara hediyeler dağıtmıştır. Danslar edilip şarkılar söylenen sergi adeta yılbaşı kutlaması havasında geçmiştir.

Açılış kokteylinde yapılan çekilişle, 2 sanatçıya birer eser hediye edilirken, 2 sanatçı da ApollonArt Galeri‘de 10’ar günlük sergi açma hakkı kazandı. 

Sanat camiasının yanı sıra Basın dünyasından önemli konukların da katılımıyla tam bir yılbaşı partisi ve sanat şöleni tadında geçen sergi açılışı dostluk ve kardeşlik havasındaydı.

Sergiye Katılan sanatçılar. Alev Demirkesen,Aysel Kul, Ayla Kılıçoğlu, Belma Üçeyler Saltan, Berfu Bozkurt, Bedia Sakin,Besi Oturan, Benhur Bayrak, Cahide Topoğlu, Esma Bayraktar Özparpucu, Fatih Eken, Frida Vinci, Gülsen Çalhan,Gül Tuna Şahin, Haydar Ekinek, Kashmir Omar; Kasım Tuygun, Maide Taşaroğlu, Mustafa Kılıç,Nermin Kamışoğlu,Pervin Özen, Ramise Bayramoğlu, Semahat Çin, Serap Gürcan, Selma Talay, Semra Açar, Belma Babaoğlu, Yasemin Aliköleoğlu, Yasemin Bider, Yeşim Kurt, Yusuf Alikan.

Sergi, 10 gün boyunca İzzet Paşa Mahallesi Gürün Caddesi Ara Sokak No: 8 Şişli adresinde bulunan Apollon Art Galeri‘de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yeni Yıla Merhaba SergisiApollon Art Galeri
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