"Yeni AKM Projesi İstanbullular için harika bir olay"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı gerçekleştirilen "Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi"ni projeyi AA muhabirine değerlendiren yönetmen ve oyuncu Haldun Dormen, de tiyatro binası olarak 1946'da projelendirilen AKM'nin yenilenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Dormen, İstanbul Kültür Sarayı adıyla 1969'da hizmete açılan merkez için, "Hiç ümidim yoktu, benim için harika bir haber oldu. İnşallah çok kısa zamanda da kavuşuruz AKM'ye." dedi.

Aralıklarla yaklaşık 60 yıldır birçok ünlü oyunların sahnelendiği Dormen Tiyatrosunu kuran Haldun Dormen, dayanıklılık problemleri nedeniyle yenilenme kararı alınan AKM binasının açılmasının, İstanbullular tarafından merakla beklendiğini vurguladı.

"Opera binası olmaması korkunç"

Özel tiyatroların yanı sıra birçok ödenekli tiyatroda da yönetmen ve oyuncu olara yer alan, bir dönem gazetecilik yapan ve kitaplar kaleme alan Dormen, şöyle konuştu:

"İstanbul gibi bir şehirde bir opera binası olmaması kadar korkunç bir şey olamaz. Hakikaten korkunç. Süreyya operasına sıkışmış durumdalar. Onun için sadece biz sanatçılar için değil, tüm İstanbullular için harika bir olay."

Opere sanatçısı Aysev: Yıllardır heyecanla bekliyordum

Opera sanatçısı Hakan Aysev ise AKM'nin sadece bina olarak değil konum olarak da büyük önem arz ettiği değerlendirmesinde bulunan sanatçı, "Çok güzel bir proje tanıtımı oldu, lansmanı yapıldı. Ben yıllardan beri inanılmaz bir heyecanla bugünü bekliyordum. Dün çok mutluydum, ülkemle ilgili umutlarım daha iyi yeşerdi, güzel şeylerin olacağını düşünüyorum ve tahmin ediyorum. Değerlerimize sahip çıkalım." dedi.

AKM'de yaşanan gelişmelerin en başından beri yakından takipçisi olduğunu vurgulayan Aysev, şöyle devam etti:

"Sürecin bu kadar uzun sürmesinin bence suçlusu yok. Sadece ne yapılmak istendiği dünkü gibi anlatılmadı. Dün yapılan açıklamalardan o kadar gurur duydum ki hayatımdaki en mutlu günlerimden biriydi. Ben Paris'te, Viyana'da, Amerika'da olan müzik merkezlerinin hepsinde başrol söyledim. Ülkemin, İstanbul'un böyle bir merkeze sahip olmaması benim canımı yakıyordu. Dün projeyi gördükten sonra çok büyük bir rahatlık yaşadım. 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik konser salonu, oda tiyatrosu, sergi salonları ve bunun yanında en üst katının restoran olarak yapılıyor olması çok önemlidir. Bunun dünyada örnekleri çok fazla var, normal insanları operaya, kültür merkezine çekebilmek için böyle özel kafeler, restoranlar ve müzik merkezleri yapılmıştır."

"Türkiye'nin dünya çapında sanatçıları var"

Erdoğan'ın tespitlerinin çok doğru olduğuna işaret eden Aysev, şunlası söyledi:

"Zamanında Türkiye'de de ulusal müziğimizin oluşmaması buna denk geliyor. Çünkü zamanında yurt dışına besteciler yollandı ama yurt dışındaki Alban Berg Schoenberg gibi son dönem bestecilerin taktikleri yapıldı. Mesela Azerbeycan bu konuda çok başarılı. Çünkü kendi halk şarkılarını seslendirebiliyorlar. Bizim bu yoldan ilerlememiz lazım. Cumhurbaşkanımıza bu konuda çok katılıyorum, Türk melodilerini ve müziklerini çok seslendirmek gerekiyor."