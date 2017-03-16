Yemen'de resim ve fotoğraf sergisi

Uzun süredir savaşın sürdüğü Yemen'de aktivistler, geçmişte çetin çatışmalara sahne olan Aden kentinin kültürel mimarisini anlatan resim ve fotoğraf sergisi açtı.

Geçen yıllarda Husiler ve onlara destek veren devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile yönetim yanlısı güçler arasında çatışmaların yaşandığı, yönetime bağlı güçlerin eline geçtikten sonra da şiddet olaylarının tamamen son bulmadığı Aden'de aktivistler, yüzlerce yapının yıkıldığı şehirde kültürel mimariyi tanıtan serginin açılışını yaptı.

Serginin koordinatörlerinden Adnan el-Kaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şehrin en eski mahallerinden Kertir'de açılan sergide 120 fotoğraf ve 200 tablo bulunuyor. Bu sergi ile kentteki kültürel mirasın ve mimarinin güzelliğinin tanıtılması amaçlanıyor." dedi.

Ayrıca sergi ile kültürü korumanın önemi konusunda bilinç oluşturmaya çalışıldığını ifade eden Kaf, Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Budistlere ait yapılarla kültürel çeşitliğe dikkat çekildiğini aktardı.

Serginin 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacağı kaydedildi.