Röportaj: Kıvanç Terzioğlu



İŞTE DENİZ DERİN’LE YAPTIĞIMIZ SÖYLEŞİ;



NAŞİDE GÖKTÜRK'ÜN OKUDUĞUN İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Önce Vatan Gazetesi

Rahmetli sanatçı Naşide Göktürk’ün Yüreğim Rehin adlı şarkısını cover’layan genç şarkıcı Deniz Derin, kendini geleceğin pop starı olarak görüyor. Şarkılarını 7’den 70’e herkesin diline dolamak ise en büyük hedefi…Derin bir derya… Müzikalite geçmişim ve müzikle alakalı yapmış olduğum çalışmalar, ilerde beni Türkiye’nin en önemli pop starlığına taşıyacak olduğuna inandığım bir isim, bir marka olacağını düşünüyor ve hissediyorum…Deniz derin saygıya ve hürmete çok önem veren, prensipli, gerçek dostlarını aşırı önemseyen ve bağlılığı güçlü, çalışma azimli, gezmeyi ve eğlenmeyi, özellikle dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok seven, aşırı duygusal ve kırılgan biri…Birincisi yurt dışına açılmak, şarkılarımı herkesin ama herkesin söylediğini duyabilmek ve görebilmek. İşte o zaman gerçek bir sanatçının varoluş değerinin olduğu an’dır diye düşünüyorum. Hedeflerimde yurt dışına dair bir albüm yapmak var.Ve şarkılarımın bütün kitleler tarafından 7’den 70’e herkesin söyleyebilmesini istiyorum. En büyük hedefim bu… (gülüyor)Rahmetli Naşide Göktürk olayı… Tabiki burdan kendisini rahmetle analım. O benim için çok özel bir insandı. Sevgili sanat koçum KIVANÇ TERZİOGLU’nun yakın tanıdığı bir isimdi ve biz ‘hangi şarkı ile çıkış yapalım, nasıl bir şarkı olsun’ diye düşünürken, Kıvanç gecenin saat yarımlarında iken beni arayıp ‘buldum Deniz senin sesine yakışır bir şarkı buldum, bundan 22 yıl önce hit olmuş bir şarkı’ dedi. Yüreğim Rehin’i mırıldandı, naşide Göktürk’ün müzikalite bilgisi, bestekarlık yönü, söz yazarlığı yönü, tabii ki herkes tarafından bilinen, elle gösterilen özel bir sanatçı, özel bir isimdi.Dolayısıyla sevgil Kıvanç Terzioğlu’ndan da böyle bir şey gelince şarkıyı dinledim ve bu şarkının cover olmasına karar verdim.Bütün yediden yetmişe yine herkesin diline dolanacak tarzda sevgili Kaan Gökman ile birlikte çalıştık. Aranjörlüğünü de kendisi yaptı. Yüreğim Rehin böyle çıktı. umarım herkes çok beğenir ve yine Türkiye’de marş haline gelir ve herkes bunu bir ağızdan benimle birlikte okur ümit ediyorum.İnşallah seve seve…Hayatta olmazsa olmazım dediğim bir şeyler var. Ailem (annem ve kızım) tabii ki onun haricinde olmazsa olmaz diyebileceğim bir şey yok, çünkü her şeyin başı sağlık olduğuna inanıyor Ve düşünüyorum.Sağlık olduktan sonra her şey olur. Birde ben inatçı ve işine sadık bir insanım. Daha doğrusu şöyle söyleyelim titiz ve çalışkan bir insan olduğumu düşünüyorum naçizane kendim ve dolayısıyla benim ailem annem ve kızımdan başka olmazsa olmazım diyebileceğim bir şey yok.Beni en çok sanat anlamında yaptığım başarılarımın takdir edilmesi beni inanılmaz mutlu eder. İlk başta söyleyeceğim şey bu… Hele de yaptığım şeylerin taçlandırılması gerçekten gerçek anlamda bunu söylemek istiyorum yorgunluk konserler vs. her şey bir kenara 2 saat uyuyayım, hatta 1 saat uyuyayım, yeterki yaptığım işler başarıyla karşılansın ve takdir edileyim. O zaman ben 12 saatlik uyumuş kadar mutlu olabiliyorum. O yüzden beni en çok mutlu eden şey takdir ve alkışlar…Tabii ki film izlerim, çokta severim. haftada en az mutlaka iki ya da üç filme giderim.Bilhassa eski Türk filmlerini ve yeşilçam oyuncularına karşı inanılmaz bir sempatim var. İnanılmaz bağlılık derecesinde bir sıcaklığım var. Bunlardan şöyle söyleyeyim son dönemlerde izlediğim en güzel film, yine yeşilçam tadında eski türk sineması tadında bir film olan İftarlık Gazoz… Çok beğendim. Bir daha bir daha izlerim…Özellikle Kendi slow bestelerimin dinleyicilerimin ruhunu okşayacağını ve alıp derinlere götüreceğini düşünüyorum. Beni takip etsinler. İlerde güzel projelerde buluşmak üzere…