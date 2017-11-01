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'Yazlık sinemalar' geri dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, eskiden vatandaşların ailece gittiği yazlık sinemaların, sinema salonu bulunmayan kentlerde yeniden kurulması ve bu sinemalara gerekli makina-teçhizat desteğinin verilmesi için çalışma başlatıldı.

'Yazlık sinemalar' geri dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, eskiden vatandaşların ailece gittiği yazlık sinemaların, sinema salonu bulunmayan kentlerde yeniden kurulması ve bu sinemalara gerekli makina-teçhizat desteğinin verilmesi için çalışma başlatıldı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:29
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'Yazlık sinemalar' geri dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, eskiden vatandaşların ailece gittiği yazlık sinemaların, sinema salonu bulunmayan kentlerde yeniden kurulması ve bu sinemalara gerekli makina-teçhizat desteğinin verilmesi için düğmeye basıldı.

Hükümetin 2018 yılı programında kültür ve sanat alanında yürütülecek kapsamlı çalışmalara da yer verildi.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan kültür merkezleri, kademeli bir şekilde gelecek dönemde yerel yönetimler ve üniversitelere tahsis edilecek.

Ayrıca sahne sanatlarıyla ilgili olarak gelecek yıl yeni destek çalışmaları gündeme gelecek. Bakanlık ile Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülecek çalışmada özel tiyatrolara sağlanan desteklere yönelik objektif göstergeler içeren bir mekanizma geliştirilecek, tiyatrolara verilen destekler arttırılacak.

Türkçe eserlerin nicelik ve nitelik bakımından zenginleşmesi için de DT tarafından "Türkçe Telif Eser Destek Projesi" hayata geçirilecek.

Yerel tiyatrolara, sokak oyunlarına, yazlık sinemalara destek

Bakanlıkça kültürel faaliyetlere erişimin kısıtlı olduğu yerlerde yaşayan vatandaşların da kültür sanat etkinliklerine ulaşabilmesi amacıyla gelecek yıl yeni projeler hayata geçirilecek.

Bu kapsamda sinema salonu olmayan kentlere "yazlık sinemalar" kurulacak. Böylelikle geçmişte vatandaşların ailece gittiği, şimdilerde ise bazı şehirlerde kısmi olarak uygulanan yazlık sinemaların, Bakanlık öncülüğünde yaygınlaştırılması sağlanacak. Bakanlık, bu tip sinemalara gerekli makina ve teçhizat desteğini de verecek.

Ayrıca yerel tiyatro gruplarının malzeme ve kostüm gibi ihtiyaçları ile sokak oyunları, kısa film, kültür sanat festivali, yerel spor müsabakaları gibi faaliyetler de desteklenecek.

Restorasyon Teknikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulacak

Tarihi ve kültürel değerleri içeren, çocukların sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan çizgi film, animasyon, bilgisayar oyunu gibi yapımlar da teşvik edilecek. Ayrıca bu tip yapımların çocukların zihinsel, bedensel ve dilsel becerilerini geliştirecek şekilde hazırlanması sağlanacak.

Türkçenin dil birikimine ve gelişimine katkıda bulunan tarihi şahsiyetlerle ilgili yapımları hazırlayacak olan Bakanlık, manevi şahsiyetlerin kabirlerinin tespit edilerek koruma altına alınmasına ilişkin yeni bir proje başlatacak.

Gelecek yıl için yurt dışındaki restorasyon faaliyetlerinin arttırılması hedeflenirken, yazma eserlerin korunması ve incelemesine ilişkin çalışmalar da yoğunlaştırılacak.

Tarihi eserlerin restorasyon uygulamalarının niteliğini arttırmak için Restorasyon Teknikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kuracak olan Bakanlık, Türk Dil Kurumu ile Türkçenin söz varlığını belirlemek ve etimolojik sözlüğünün hazırlanmasına ilişkin çalışmaları da sürdürecek.

Okuma Kültürü Haritası çıkarılacak

Uluslararası kültür istatistikleri ve raporlarında, Türkiye'ye yönelik sağlıklı gösterge ve verilerin sunulabilmesi amacıyla kültür istatistiklerinin uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesine yönelik yeni bir altyapı oluşturulacak.

Bakanlıkça, okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında ise öncelikle Türkiye'deki okuma alışkanlığını tespit etmek üzere Okuma Kültürü Haritası çıkarılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıYazlık SinemalarYazlık Sinema
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