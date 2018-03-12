‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor

Bugüne dek tüm katılımcılarına hayatlarındaki ‘ilk’lerin yolunu açan, sınırları, korkuları ve tabularıyla onları yüzleştirerek yaratıcılıklarının önündeki engelleri kaldıran Türkiye’nin alanındaki en özgün programı ‘Yazarın Yolculuğu’ başlıyor. Cem Mumcu, bu yıl Antalya Olympos Lodge’da seçili yol arkadaşlarına yine çok özel bir deneyim sunmayı vadediyor.

“Mesele, senle sen arasında…”

21 Mart’ta başlayacak olan Yazarın Yolculuğu’nda katılımcıları ilk olarak Olympos Lodge’un büyüleyici atmosferi karşılayacak. Herkesin içinde saklı cesaretin adım adım özgür kalacağı 4 gece 5 gün boyunca ‘mesele’nin aslında ‘senle sen arasında’ olacağı bu yolculuk, an’a ve akışa kendini bırakmanın, kendine bakmanın, kendini kendinle buluşturmanın kapılarını açacak.

“Keşke o kanatlarını biraz da uçmak için kullansan

O zaman kuşlardan da korkmazdın”

Katılımcıların hikayeleri ‘diğerleri’nin hikayeleriyle karışırken insanın kendinden başka sınırının olmadığının açığa çıkacağı bu tabu kırıcı deneyim, kendine özgü birçok sürprizi de Mumcu’nun yol arkadaşlarına yaşatmayı hedefliyor. Yazarın Yolculuğu, “En son ne zaman herhangi bir şeyi hayatında ilk kez yaptın?” sorusuna “Şimdi” yanıtını verecek kahramanlarını bekliyor.

Cem Mumcu hakkında:

1966 yılında Trabzon Akçaabat’ta doğdu. 10 yıllık ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 3 yıl boyunca Artistik Yaratıcılık ve Sanat Psikolojisi dersi verdi.

Analitik Yönelimli Varoluşçu Psikoterapi yöntemini uyguladığı psikiyatristliğinin yanı sıra ressamlığı, yazarlığı ve yayıncılığıyla da tanınan Mumcu, 1997 yılında Okuyan Us yayınevini kurdu. Okuyan Us, 20 yıldır yayıncılığa devam etmekte ve yenilikçi anlayışıyla alanında ses getirmektedir.

Cem Mumcu’nun yazarı olduğu 17, editörlüğünü yaptığı 6 kitabı ve yayınladığı 3 dergi bulunmaktadır. Makber isimli romanı bugüne dek 9 dile çevrilmiştir. Doruktakiler 2004 Öykü Yazarı Ödülü sahibidir. Televizyonda yer aldığı iki kavramsal yapım; Kısa Devre ve Kime Göre Neye Göre programları nitelikli içerikleriyle önemli bir yer tutmuştur. Cem Mumcu “Sandığınız Değilim, Sandığınız Şeylerden Hiçbiri Değilim, Sandık da Değilim!” isimli ilk kişisel sergisini Aralık 2016’da, “Zoraki Yolculuk” isimli ikinci sergisini ise Aralık 2017’de açmıştır.