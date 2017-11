Yazar Semra Eren Nijhar’ın ‘Çocuklar için kıpırtı yazıları”

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY



İngiltere’de yaşayan yazar Semra Eren Nijhar “Küçük yaşta okumak hayallerimizin içinde kaybolmaktır.” Dedi... -S.E.N.-

Dört yıl önce çocuklar için yazdığı denemeler kitabı 'KIPIRTI YAZILARI' bu sefer resimli olarak Ozan Yayıncılık-Gelecek Atölyesi tarafından tekrar basıldı...

KİTABIMA DAİR... (Çocukların 5 – 11 Yaş Okuması Gerekir...)

- Kitap kendi alanında bir ilki oluşturmaktadır. Türkiye’de çocuklar için masal, hikaye, destan ve şiir kitapları bulunuyor. Ama çocuklar için denemeler ve birçok konu ile ilgili yazı fazla bulunmamaktadır.

- Kıpırtı yazıları çocukların her konuda düşünmelerini sağlamak için yazılmış bir kitaptır.

- Seçilen konular çocukların birçok konuda bilgi sahibi olmaları için yazılmıştır.

- Yazılar çocukların özellikle aktif olacakları şekilde yazılmıştır. Sadece okuyarak zaman geçirmek değil, aynı zamanda okudukları konu ile ilgili merak uyandırmak ve konuyla daha detalaylı ilgilenmelerini sağlamak içinde yazılmıştır.

- Yazılar kız/erkek çocuk arasında fark olmadığını her konu ile her iki cinsinde ilgilenebileceği şekilde yazılmıştır.

- Seçilen bazı konular tüketim toplumunu eleştirel bir şekilde ele alarak çocukların anlayacağı bir dilde yazılmıştır.

Örnek: Sevgililer Günü yazısı.

- Yazılar çocuklara öğretilen bilgilerin dışında kendi dünyalarını zenginleştirmek için yazılan konuları içermektedir.

Örnek: Yaşam Güzeldir veya Düş Oyunu yazıları gibi - Kitap 5-11 yaş grubuna hitap etmektedir.

SEMRA EREN-NİJHAR

Sosyolog, yazar ve belgesel yapımcısı olan Semra Eren- Nijhar 2001 yılında Oxford Üniversitesi’nden ayrılarak SUNCUT Danışmanlık ve Yapımcılık şirketini kurmuş ve 2001’den beri yöneticiliğini yapmaktadır.

Akademisyen ve yönetim danışmanı Eren-Nijhar aynı zamanda kültürel farklılıklar, kamu politikası oluşturma, Avrupa Topluluğu’nu özellikle Almanya, İngiltere ve Türkiye’yi kapsayan sosyal araştırmalara yönelik stratejik danışmanlık alanında uzmandır.

Uluslararası konferanslarda özellikle göç, kadın, gençlik, Avrupa Topluluğu ve politikaları, Avrupa’da yaşayan Türklerle ilgili sorunları içeren sunumlar yapmış ve son 30 yıldır Avrupa ve Türkiye’de kamu politikası alanında çalışmalarda bulunarak, sivil toplumun oluşturulmasında ve sosyal engellerin yok edilmesi yönünde gerekli organizasyonların kurulmasına aktif bir şekilde destek sağlamıştır.

Özellikle kişisel portreler ve biyografilere yönelik fotoğraf çeken Semra Eren-Nijhar, İngiltere, Belçika ve Türkiye’de değişik fotoğraf sergileri açmıştır.

Eren-Nijhar’a 2004 yılında Millennium Awards Fellowship tarafından toplum içinde gösterdiği kişisel başarısından ötürü yetenek ve başarı ödülü ve 2015 yılında da yaptığı çalışmaların kendi alanında farkındalığı, kaliteyi ve yenilikçiliği temsil ettiği için Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülü verilmiştir.

Yazarın diğer kitapları:

• Evrenin Şairi Osman Türkay, Kıbrıs Türk Cemiyeti, Kıbrıs Türk Cemiyeti Yayınları, 2011

• Avrupa’nın İlk Türk Derneği - Kıbrıs Türk Cemiyeti, Kıbrıs Türk Cemiyeti Yayınları, 2012

• Kıpırtı Yazıları - Çocuklar İçin Yazılar, Yar Yayınları, 2013

• Turkish Heritage in the UK, SUNCUT Yayınları, 2014

• Artık Gurbet Yok! Mu? -There Is No More Place Far From Home! Is There? Ozan Yayıncılık, 2015

• Londra’da Çok Kültürlülük, Ozan Yayınları, 2015

• Artık Gurbet Yok! Mu?- Das Gefuhl in der Fremde suz sein gibt es nicht mehr! Oder? Ozan Yayıncılık, 2017

• Çocuklar İçin Kıpırtı Yazıları, Ozan Yayınları, 2017