PARİS

Paris 10. Bölge Belediyesinde yapılan Türk-Fransız Edebiyat Ödülü törenine Türk ve Fransız yazar ve akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

2016 Türk-Fransız Edebiyat Ödülünü alan Oya Baydar, "Türkiye'de ve dünyada dayanışmaya her zamankinden daha faza ihtiyacımız olduğu bir dönemde böyle bir ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum." dedi.

Ödül komitesi başkanı Yazar Kenize Murad, Baydar'a romanında Türkiye'de 1980'li yıllarda yaşanan olayları çok iyi yansıttığı için ödül verdiklerini söyledi.

Baydar, ödül töreninin ardından Fransızca'ya "Et ne reste que des cendres" adıyla çevrilen kitabını okurları için imzaladı.

Türk-Fransız Edebiyat ödülü, her yıl Türkiye konulu roman veya deneme kaleme alan Türk ya da Fransız bir yazara veriliyor.

AA