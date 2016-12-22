PARİS
Paris 10. Bölge Belediyesinde yapılan Türk-Fransız Edebiyat Ödülü törenine Türk ve Fransız yazar ve akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.
2016 Türk-Fransız Edebiyat Ödülünü alan Oya Baydar, "Türkiye'de ve dünyada dayanışmaya her zamankinden daha faza ihtiyacımız olduğu bir dönemde böyle bir ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum." dedi.
Ödül komitesi başkanı Yazar Kenize Murad, Baydar'a romanında Türkiye'de 1980'li yıllarda yaşanan olayları çok iyi yansıttığı için ödül verdiklerini söyledi.
Baydar, ödül töreninin ardından Fransızca'ya "Et ne reste que des cendres" adıyla çevrilen kitabını okurları için imzaladı.
Türk-Fransız Edebiyat ödülü, her yıl Türkiye konulu roman veya deneme kaleme alan Türk ya da Fransız bir yazara veriliyor.
Bu hafta 10 film vizyona girecek
Harun Kolçak yeniden hayranlarıyla buluştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerini...
Saraybosna camilerinin asırlık seccadeleri
İnsan hüzünlerini de mutlulukları kadar sevmeli
Hollywood'un efsanevi oyuncusu Zsa Zsa Gabor...
Yunus Emre ve Tasavvuf
ARDIÇ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE GELİYOR!
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!