Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat etti

İSTANBUL

Koroner yoğun bakım tedavisi gören yazar ve çevirmen Ahmet Cemal, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Can Yayınlarından yapılan açıklamaya göre Cemal, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (Eski Gata Askeri Hastanesi) tedavi görüyordu.

Ahmet Cemal'in cenazesi, ikindi namazını müteakip Moda Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ahmet Cemal

Eserleri, çevirileri, köşe yazıları ve akademik çalışmalarıyla büyük bir okur kitlesine ulaşan Ahmet Cemal, 1942'de dünyaya geldi.

Sankt Georg Avusturya Lisesi ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'ni bitiren yazar, İstanbul'daki Avusturya Kültür Ataşeliği'nde çalıştı. Ahmet Cemal, İÜ Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde çeviri dersleri verdi ve aynı fakültede bir süre asistanlık yaptı.

Yeni Ufuklar, Varlık, YAZKO Edebiyat, Gergedan, Argos ve Milliyet Sanat dergilerinde yazıları yayımlanan Cemal, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Hermann Broch, Elias Canetti, Paul Celan, Ernst Fischer, Goethe, Franz Kafka, Heinrich v. Kleist, Georg Lukacs, Friedrich Nietzsche'nin çeşitli eserlerini Türkçe'ye çevirdi.

Ahmet Cemal, "Yaşamdan Çevirdiklerim", "Odak Noktasında Yaşananlar", "Şeref Bey Artık Burada Yaşamıyor", "Aradığımız Tiyatro, Oynamak Varken", "Sanat Üzerine Denemeler", "Okuyan Gençliğe Mektuplar" adlı deneme ve makalelere imza attı.

"Kıyıda Yaşamak" romanı ve "Dokunmak" adlı hikaye kitabı ile "Geçmiş Bir Dua Kitabından" adlı şiir kitabı bulunan edebiyatçıya, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından 1988'de fahri doktora unvanı verildi.

Avusturya Federal Cumhuriyeti Altın Liyakat Nişanı ile Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nün de sahibi olan Cemal'e Türk Dil Kurumu tarafından Türk diline katkılarından ötürü Onur Ödülü verildi.