Yayımlanmamış 150 kitabı var

LEFKOŞA - KKTC'deki Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, yayımlanmış 56 kitabı olan merhum babası, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, arşivinde yayımlanmamış 150 kitabı olduğunu açıkladı.



Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin düzenlediği Rauf Denktaş Uluslararası Exlibris Yarışması Sergisi, YDÜ Hastanesi'nde açıldı. Sergi açılısına, 13 Ocak 2012'de vefat eden Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, oğlu ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, kızı Değer Denktaş ve bazı torunları, YDÜ mütevelli heyeti Başkanı Dr. İrfan Günsel, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcisi, doktorlar ve öğrenciler katıldı.

Yarışmaya 23 ülkeden 163 sanatçı toplam 343 eserle katıldı, 168 eser sergilenmeye değer bulundu. Ödül alan eserler 2 Aralık 2011'de belirlendi.

Rauf Denktaş'ın yayımlanmış 56 kitabı olduğunu, 2 kitabının baskıda, bir kitabının redakte aşamasında olduğununu kaydeden Serdar Denktaş, şunları söyledi:

''Bilgisayarlarından ve arşivinden bulduğumuz 150 civarında basılmamış kitabı mevcut. Zaman içerisinde inşallah bunların tümünü baskıya verip, okurlara buluşturduğumuzda Denktaş'ın düşündükleri, yapmak istedikleri, sevdikleri, mizahı, fotoğraflarla bütünüyle görüş açısı, hem Kıbrıs Türk halkına hem Türk dünyasına hem de aslında bütün dünyaya bir hatıra olarak, bir görüşü, bir davayı anlatmak olarak yazdıracaktır.''