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Yasmin Levy, ayakta alkışlandı

Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, İstanbul’da hayranlarıyla buluştu.

Yasmin Levy, ayakta alkışlandı

Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, İstanbul’da hayranlarıyla buluştu.

24 Aralık 2017 Pazar 22:38
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Yasmin Levy, ayakta alkışlandı
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Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu Yasmin Levy, Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliği ile dün Zorlu PSM'de sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Dün doğum günü olan ve 42 yaşına giren Yasmin Levy, yaş gününde İstanbul’da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KORAY AVCI İLE FİRUZE DÜETİ

Yasmin Levy, sahneye şarkıcı Koray Avcı'yı da davet etti. “Firuze” şarkısını Avcı ile birlikte seslendiren İsrailli sanatçı, Koray Avcı’ya büyük hayranlık duyduğunu söyledi. Avcı da Yasmin Levy’nin doğum gününü sahnede kutlayarak, kendisine çiçek verdi. Koray Avcı, Yasmin Levy ile aynı sahneyi paylaşmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Avcı, daha sonra Hüsnü Arkan’ın “Hoş geldin” şarkısını solo olarak seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Yasmin Levy, “Dil Yarası ve “Sevda” şarkılarını da söylerken, konser sonunda seyirciler uzun süre ayakta alkışladı. (DHA)

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YasminlevyİstanbulİSRAİLKudüs
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