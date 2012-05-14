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Yardımına koştuğunuz Van'a gelin

Deprem felaketini yaşayan Van, Akdamar Kilisesi, Çarpanak Adası, Muradiye Şelalesi, ters lalesi, Van Kedisi ve kahvaltısıyla misafirlerini ağırlamayı bekliyor

Yardımına koştuğunuz Van'a gelin

Deprem felaketini yaşayan Van, Akdamar Kilisesi, Çarpanak Adası, Muradiye Şelalesi, ters lalesi, Van Kedisi ve kahvaltısıyla misafirlerini ağırlamayı bekliyor

14 Mayıs 2012 Pazartesi 12:09
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Yardımına koştuğunuz Van'a gelin
VAN - Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle önemli turizm merkezi konumundaki Van, Akdamar Kilisesi, Çarpanak Adası, Muradiye Şelalesi'nin yanı sıra ters lale, bir gözü mavi diğer gözü sarı Van Kedisi ve ün yapmış kahvaltısıyla yurt içi ve yurt dışından misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi Akdamar Kilisesi, Van Kalesi, Hüsrevpaşa Cami ve Külliyesi, Yedi Kilise, Çarpanak Adası ve Kilisesi, Muradiye Şelalesi, Ters Lale, bir gözü mavi diğer gözü sarı Van Kedisi ve ün yapmış kahvaltısıyla Van, yaz sezonunda turistleri ve yatırımcıları ağırlamayacak.
Van Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada 7 bin yıllık tarihi ve büyük medeniyetlere beşiklik yapan Van'ın geçmişte olduğu gibi bugün de önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi. Son 3 yıldır Van'ın bu tarihi ve kültürel değerlerini yurt içi ve yurt dışı fuarlarda tanıtmak için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karaloğlu, depremin Van'da yıkıcı etki yaptığını ama Van'ın tarihi ve doğal güzellikleri yerinde durduğunu belirtti.  
Depremden sonra yaşanan zorlu kış şartlarından sonra baharla kentte hayatın normale döndüğünü dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:
''Depremden sonra geçici olarak başka illere yerleşen Vanlılar geri dönmeye başladı. Van'ın güzellikleri ve tarihi birikimi yerinde duruyor. Bizler bu güzellikleri hem yurt içi hem de yurt dışında paylaşmaya devam edeceğiz. Tanıtım atağımıza devam edeceğiz. Depremden önce de ''Van Güzel'' diyorduk. Depremden sonra Van güzel olmaya ve daha da güzelleşecek. Bu deprem büyük bir sıkıntı ve felaketti ama şehrin elinin ve yüzünün toparlanması bakımında bir fırsattır. İnşallah yeni Van ile beraber tarihten bugüne taşımış olduğumuz değer hem de bugün insana sunacağımız yeni çağın değerleriyle Van çok daha yaşanılabilir bir kent ve merkez olacak. Burayı görmek için yurt içinden ve dışından misafirleri bekliyoruz.''

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 04:10
Anahtar Kelimeler:
Van
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