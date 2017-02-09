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Yapımcı ve yönetmen Ersayın son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın'ın cenazesi toprağa verildi.

Yapımcı ve yönetmen Ersayın son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın'ın cenazesi toprağa verildi.

09 Şubat 2017 Perşembe 16:25
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Yapımcı ve yönetmen Ersayın son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın'ın cenazesi toprağa verildi.

Erenköy Galippaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Ersayın'ın yakınları, sanat camiasından dostları ve sevenleri katıldı.

Ersayın'ın yeğeni Ali Sabri Söğüt, burada yaptığı açıklamada, en büyük dayanağını kaybettiğini ve çok üzüntülü olduğunu belirterek, Ersayın'ın insanlar üzerinde emeği olan büyük bir yönetmen olduğunu söyledi.

Söğüt, Ersayın'ın kalp rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olmayı düşündüğünü anlatarak, ölümünün ani olduğunu dile getirdi.

Sanatçı Ajda Pekkan ise "Canım Ayşemi kaybettim, hepimizin başı sağolsun. Bir gece evvel beraberdik. Beraber film seyretmiştik. Başımız sağolsun." dedi.

Ersayın'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Merdivenköy Mezarlığına defnedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ayşe ErsayınErenköy Galippaşa CamisiAjda Pekkan
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