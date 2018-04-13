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Yapı Kredi Sponsorluğunda La Scala Filarmoni Orkestrası İstanbul’a Geliyor

Yapı Kredi, dünyanın en önde gelen orkestralarından La Scala Filarmoni Orkestrası’nı İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 46.’sı düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali’nde müzikseverlerle buluşturuyor.

Yapı Kredi Sponsorluğunda La Scala Filarmoni Orkestrası İstanbul’a Geliyor

Yapı Kredi, dünyanın en önde gelen orkestralarından La Scala Filarmoni Orkestrası’nı İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 46.’sı düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali’nde müzikseverlerle buluşturuyor.

13 Nisan 2018 Cuma 12:33
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Yapı Kredi Sponsorluğunda La Scala Filarmoni Orkestrası İstanbul’a Geliyor

İSTANBUL - Festivale yüksek katkılı gösteri sponsoru olarak destek veren Yapı Kredi, La Scala Filarmoni Orkestrası’nı, 27 Mayıs Pazar akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda ağırlayacak. Yapı Kredi’nin ana hissedarlarından ve Avrupa’nın en büyük bankacılık gruplarından UniCredit’in ana sponsoru olduğu orkestra, “dahi” olarak nitelendirilen konuk şefi Daniel Harding’in yönetiminde sahneye çıkacak. İsveç Radyo Senfoni Orkestrası’nın on yıldır müzik direktörü olan Harding, Mahler Oda Orkestrası’nın da 20 yıldır ödüllü şefliğini yürütüyor. Konserin solistliğini ise dünyanın en iyi piyanistleri arasında gösterilen Grammy ödüllü Daniil Trifonov üstlenecek.

Kurulduğu 1982 yılından bugüne kadar 600 üzerinde konser vermiş olan La Scala, İtalya’nın ve dünyanın en saygın orkestraları arasında sayılıyor. Bell Şirketler Topluluğu ile Organik Holding’in de gösteri eş sponsorluğunu üstlendiği konserin biletleri Biletix ve İKSV Ana Gişeden satışa sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yapı Kredi SponsorluğuLa Scala Filarmoni Orkestrasıİstanbul
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