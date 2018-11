"Yanık Devrem" tiyatro oyununun galası yapıldı

İSTANBUL

Hale Canat Cürgül'ün yazıp Erol Karaduman'ın yönettiği oyun, Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Seyircinin ilgiyle takip ettiği oyunun ardından konuşan Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, ev sahipliği yapanlara, izlemeye gelenlere ve oyunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ayaklarınıza sağlık, bu özel günümüzde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Yanık Devrem"in sezonun yeni oyunu olduğunu ve dördüncü kez seyirciyle buluştuğunu anımsatan Cürgül, "Sinema gibi değil tiyatroda galalar birkaç kez oynandıktan sonra gerçekleşir." ifadesini kullandı.

Oyunları daha sıkı takip edenlerin, oyuna değer verenlerin ve yakın dostların geldiği galada sıcak bir ortam oluştuğunu ve bunun ayrı bir güzellik olduğunu ifade eden Cürgül, "Bugün bizim için özel bir gün, heyecanlı bir gün. Galalar tiyatroyu takip eden seyircilerin kaçırmamak için gayret ettiği bir gösterim oluyor." dedi.

"Türk aile yapısını dikkate alarak hazırlandık"

Oyuncu Mustafa Özakbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yakaza Tiyatrosu'na bu oyunda dahil olduğunu söyledi.

Uzun emeklerden sonra çok güzel bir oyun çıkardıklarını ifade eden Özakbaş, "Bu oyunu özellikle bizim Türk aile yapısının örf, adet, gelenek ve ahlak yapısını dikkate alarak hazırladık. Şu ana kadar hep dolu salonlarda oynuyoruz, bundan dolayı çok mutluyum. Çok da onur duydum. Gelen herkese çok teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık." şeklinde konuştu.

"Acayip keyifli bir oyun"

Oyuncu Mustafa Sefa Güvenir ise editör ve yazarlık da yaptığını, ilk oyun deneyimi olduğunu, sahne tozu yuttuğunu belirterek, "Ben sahnelerden kolay kolay vazgeçmem artık. Acayip keyifli bir şey, bundan sonra hem yazar tarafında hem de oyuncu tarafından bu süreç devam edecek." ifadesini kullandı.

Galaya tiyatroseverlerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin kültür sanat yetkilileri, sanatçılar, tiyatrocular ve sanat camiasından önemli isimler katıldı.

Oyunda ayrıca Birol Cürgül'ün yanı sıra Fatih Mehmet Koç, Erol Karaduman, Cihad Tayyib Durukan ve Oktay Ergin de rol alıyor.

Dekor tasarımı Hasan Çıtlak tarafından yapılan oyunun kostüm tasarımı Bilal Sadık Suhuf imzası taşıyor.

Ses ve ışığı Sabatullah Çelik ile İsmail Hakkı Hafız'a emanet edilen oyun, kasım ve aralık aylarında İstanbul'da, yılbaşından sonra ise farklı şehirlerde sahnelenmeye devam edecek.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Hakkı, annelerini erken yaşta kaybeden iki çocuğuna hem anne hem baba olmak için çabalar. Onların peşinde koşmaktan iyice yorulsa da haytalıktan başka işe yaramayan büyük oğlu ve tiyatrocu olmak için her yolu deneyen küçük oğlu için saçını süpürge etmeye devam eder. Her şeyi takip ve merak eden, oradan oraya laf taşıyan komşuları da her dakika kapıda bitivermektedir. Bir gün eve herkesin başka biri olduğunu zannettiği bir misafir gelir. Hepsinin yanıldığı, sonunda ortaya çıkacaktır."