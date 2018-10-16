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'Yanık Devrem' oyununun prömiyeri yapıldı

Yakaza Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Yanık Devrem" oyunu ilk kez tiyatroseverlerle buluştu.

'Yanık Devrem' oyununun prömiyeri yapıldı

Yakaza Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Yanık Devrem" oyunu ilk kez tiyatroseverlerle buluştu.

16 Ekim 2018 Salı 13:45
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'Yanık Devrem' oyununun prömiyeri yapıldı

Yakaza Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Hale Canat Cürgül'ün yazıp Erol Karaduman'ın yönettiği "Yanık Devrem" oyunu, Seyrantepe Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, yaptığı açıklamada, yeni oyunlarının seyirciyle ilk kez buluşmasının büyük heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Cürgül, bugüne kadar "Şehidin Türküsü", "Bana Mahşeri Anlat", "Sıradışı Martı" gibi yetişkin oyunlarının yanı sıra "Yürekteki Güç", "Oyuncakçı Dükkanı" gibi çocuk oyunlarını da sahnelediklerini dile getirdi.

Yaklaşık iki aylık yoğun ve yorucu bir prova süreci geçirdiklerini aktaran Cürgül, "Sonunda seyircinin güzel tepkileriyle karşılaşmak tüm yorgunluğumuza değdi doğrusu. Oyunumuzun bir komedi oyunu olması nedeniyle sürekli yüksek tempo gerektiriyor. Seyirciyi bir komedi oyununda 120 dakika boyunca sahneden koparmadan oyuna bağlamak ve sonunda oyunu beğendiklerini görerek onları selamlamak hem çok zor hem de mükemmel bir duygu." diye konuştu.

Cürgül, ekibin oyuna çok büyük katkılar sunduğunu belirterek, "Bu sezon bu yeni arkadaşlarımızın da ekibimize katılmaları ve kısa sürede adapte olmaları işimizi daha da kolaylaştırdı. Sahne güzeldi, seyirci güzeldi. Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Fazlı Kılıç da oyunumuza teşrif edip teşekkür ve beğenilerini ifade ettiler. Biz de tüm tiyatrosever dostlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki saat süren iki perdelik oyunun sonunda Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ekip adına Cürgül'e çiçek takdim etti.

19 Ekim'de Fatih'te sahnelenecek

Oyunda Birol Cürgül'ün yanı sıra Fatih Mehmet Koç, Erol Karaduman, Mustafa Özakbaş, Cihad Tayyib Durukan, Oktay Ergin ve M. Sefa Güvenir rol alıyor.

Dekor tasarımı Hasan Çıtlak tarafından yapılan oyunun kostüm tasarımı Bilal Sadık Suhuf imzası taşıyor.

Ses ve ışığı Sabatullah Çelik ile İsmail Hakkı Hafız'a emanet edilen oyun, 19 Ekim'de Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Hakkı, annelerini erken yaşta kaybeden iki çocuğuna hem anne hem baba olmak için çabalar. Onların peşinde koşmaktan iyice yorulsa da haytalıktan başka işe yaramayan büyük oğlu ve tiyatrocu olmak için her yolu deneyen küçük oğlu için saçını süpürge etmeye devam eder. Her şeyi takip ve merak eden, oradan oraya laf taşıyan komşuları da her dakika kapıda bitivermektedir. Birgün eve herkesin başka biri olduğunu zannettiği bir misafir gelir. Hepsinin yanıldığı, sonunda ortaya çıkacaktır."

AA

Son Güncelleme: 16.10.2018 13:48
Anahtar Kelimeler:
Yanık DevremYakaza Tiyatrosu
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